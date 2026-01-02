恆春新年福利大放送！台電生活福利金年領1800元

屏東縣恆春鎮公所宣布，自2026年起，設籍滿三年的鎮民可每月獲得新台幣150元的台電生活福利金，半年核發一次，合計每年可領取900元；65歲以上鎮民重陽敬老金1000元；生育津貼申請期限延長至6個月！

屏東縣恆春鎮公所宣布，自2026年起，設籍滿三年的鎮民可每月獲得新台幣150元的生活福利金，半年核發一次，合計每年可領取900元 。（示意圖／photo-AC）

此政策旨在提升鎮民的生活品質，並鼓勵居民長期居住。此外，對於2015年以後設籍且連續三年未遷出的65歲以上長者，將發放重陽節敬老金1000元，以增進對老年人的關懷。

此外，恆春鎮的生育津貼申請期限也將放寬至六個月，特殊情況下可延長至一年，旨在減輕新手父母的壓力。這一系列福利措施顯示出恆春鎮對於居民生活的重視與支持。

