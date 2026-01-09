恆春旅遊醫院捲醫療爭議 遭控醫師不忍發聲了

恆春旅遊醫院捲醫療爭議。（翻攝畫面）

「警察歌手」林宏銘去年提前退休照顧高齡老母，沒想到去年7月林母到衛福部恆春旅遊醫院看診竟差點喪命，林指控主治醫師張家瑋草菅人命，遭控的張家瑋今（9日）透過律師發聲自清，強調過程均與家屬充分溝通，絕無林宏銘所指誤判病情、誤診等醫療疏失，期盼透過司法釐清真相，替自己討回清白。

聲明全文:

一、本人於治療過程中，係依病患當時病況、檢查結果，遵守醫療常規、本於合理臨床專業裁量，經審慎評估後作成醫療決策，且均有與家屬充分溝通，已盡醫療上必要之注意，絕無該名家屬所指誤判病情、誤診、醫療疏失等情事。

二、 救人乃醫師天職，醫師與病患應是戰友關係，然醫學有其極限，醫師不是神，尚難以事後諸葛之角度，否定當時醫療處置，因病況較為複雜，本人理解該名家屬不具專業知識，難免有誤解之情，亦願與其誠意溝通、說明，或依循正當醫療爭議解決程序處理。

三、遺憾該名家屬選擇以不理性方式,透過媒體與網路發佈諸多與事實不符之言論，甚至向本人任職醫院施壓調職，意圖進行全 面追殺、公審，此舉引起親友高度憂慮與關切，已嚴重干擾本人執業與生活。

四、因事涉病患病情及健康資訊等隱私，無法透露相關細節，據聞該名家屬擬透過法律途徑解決，本人尊重並期盼司法釐清真相．還給本人應有之清白。同時籲請該名家屬及各界應遵守言論自由之界線，切勿再散佈、轉傳不實言論誤導、詆毀，或妨害醫療業務之進行；本人已委任律師團隊進行蒐證，若有觸法之虞，定將依法捍衛權益。

五、 本人有感偏鄉醫療困境,每週南北往返，全心投身奉獻，不敢說盡善盡美，但始終競競業業、無愧於心。對於近期之紛擾實感心寒，在專業尊嚴與熱忱折損之下，本人將審慎思考未來規劃。

