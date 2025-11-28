恆春比台北還要冷！ 落山風強勁 騎士搬大石壓車防摔

屏東恆春地區今晨出現低溫現象，氣溫僅18度，體感溫度更降至14度。（圖／TVBS）

恆春一早飄雨溫度溜滑梯，氣溫只剩下18度，比台北還低溫，體感溫度更是只剩下14度，但恆春不只天氣冷，落山風威力更驚人，居民外出騎車，還有人搬大石頭增重防摔車。

屏東恆春地區今晨出現低溫現象，氣溫僅18度，體感溫度更降至14度。（圖／TVBS）

屏東楓港街頭的騎士們紛紛穿上厚外套，因為清晨氣溫突然驟降。一位民眾表示，溫度下降了四五度，讓人感覺特別寒冷。由於下雨，氣溫急劇下降，溫度變化如同溜滑梯般迅速。特別值得注意的是，恆春地區出現了比台北還低的溫度，這種現象相當罕見。根據中央氣象署提供的資訊，恆春在早上8點時氣溫降至18度，體感溫度更只有14度。

廣告 廣告

當地居民騎車外出時會採取放置石頭增加車重的方式來應對強風。（圖／TVBS）

另一位民眾認為，下雨天的寒冷感甚至比落山風來時更加明顯。除了低溫外，屏東冬季還面臨強烈的東北季風挑戰，特別是當地的落山風威力驚人，過去曾記錄到11級強風。這種強風曾導致路上騎士被吹翻，夜市攤販不得不用大石頭壓住桌子以確保安全。更特別的是，當地居民騎車外出時會採取放置石頭增加車重的方式來應對強風。

一位經歷過強風的民眾分享，在下坡時車子會因風力而有漂浮感，放置石頭可以讓車輛更穩定。雖然並非所有人都採取這種做法，但這已成為當地應對強風的一種常見方式。此外，當地店家的廣告布條需要多次加固，除了使用繩子、掛水瓶外，有些甚至使用鐵鍊和鋼釘來固定。面對強勁的落山風，恆春居民展現出豐富的防風智慧和應變能力。

更多 TVBS 報導

包水餃養3子！ 單親癌母遇喪子 粉專湧留言打氣

鳳凰颱風來亂！飛機「左搖右擺」承受側風 高屏發空品警報

天氣越冷運越旺！寒冬「4生肖」運勢狂飆 事業、財富一把抓

豆漿噴泉！ 物流車對決小貨車 「他」闖紅燈害對方慘撞

