恆春民謠人間國寶陳英阿嬤彈唱集出版 精選60首代表作

屏東縣長周春米和陳英共唱恆春民謠。(記者陳彥廷攝)

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府出版《唱恆春兮歌：陳英兮民謠彈唱集》，收錄恆春民謠人間國寶陳英60首彈唱詩詞作品，完整呈現其一生以歌聲記錄土地、以民謠傳承文化的生命歷程。縣長周春米今天與93歲的陳英阿嬤、恆春在地民謠團體、校長齊聚一堂，分享專書發表感動時刻，讓恆春民謠永流傳。

「毋捌字，閣還會作詩(不識字也會作詩)」，周春米說，國境之南的恆春半島有著這句特殊的俗諺，意思就是像傳藝師陳英這樣傳奇的人物，她以一生歲月所累積下來的日常生活化為詩詞，將生命經驗譜成歌聲，專書出版，不僅是對民謠國寶的致敬，更是對恆春半島珍貴文化資產的重視與傳承。

為求貼近在地常民文化，書中每首作品也都由在地人的角度紀錄，由屏南社大資深台語教師林鳳珠與黃千芬紀錄、註解，資深解說員林瓊瑤替詩詞白話解析，讓讀者透過詩詞，信步與陳英走訪恆春半島的人文地景，部分作品還附QR Code，可線上聆聽陳英演唱音檔或影像，提升閱讀與教學的互動性，提供民謠傳習課程的最佳教材。

周春米指出，恆春半島的民謠就是從土地長出來的歌，陳英一生創作超過百首詩詞，擅於即興創作、唱了一輩子，為了蒐錄陳英阿嬤的作品，特別委託屏東縣恆春鎮思想起民謠促進會編輯，精選60首代表作，內容涵蓋恆春半島自然風光、古城記憶、常民生活、勸世歌與情歌甚至二戰追憶等等，透過歌聲展現豐富的地方生活樣貌，期待本書不僅能成為學習台語詩詞與恆春民謠的重要教材，也能引領更多人走進恆春半島，聆聽這片土地最真摯的歌聲。

