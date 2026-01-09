恆春民謠再添典藏 屏縣出版《唱恆春兮歌》致敬國寶陳英

【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 屏東縣政府出版《唱恆春兮歌：陳英兮民謠彈唱集》，完整收錄恆春民謠人間國寶陳英60首彈唱詩詞作品，記錄她以歌聲書寫土地、以民謠傳承文化的一生。（8）日專書發表會於恆春舉行，縣長周春米與93歲的陳英阿嬤、在地民謠團體及各校校長齊聚，共同見證感動時刻。

周春米表示，恆春民謠是從土地長出來的歌，這本專書不僅是向民謠國寶致敬，更是對恆春半島珍貴文化資產的重視與保存。縣府繼去年推出恆春建城150週年紀念專輯《春城小唱》後，今年再推出文化二部曲，系統性整理出版恆春民謠，讓更多人看見南國文化之美。

陳英一生擅長即興創作，創作詩詞逾百首，此次特別委託恆春鎮思想起民謠促進會編輯，精選60首代表作，內容涵蓋自然風光、古城記憶、常民生活、二戰追憶、勸世歌與情歌，展現恆春半島豐富的人文樣貌。

▲屏東縣政府出版《唱恆春兮歌：陳英兮民謠彈唱集》。（圖／屏縣府文化處）

陳英自幼因父親好友陳達接觸民謠，青年時期在瓊麻工廠工作，以歌聲排解生活辛勞，60多歲才正式拜師學藝、投入傳承，將古調一字一句教給孩子，延續民謠生命。

文化處指出，書中每首作品皆附有註解與白話解析，部分並設有QR Code，可線上聆聽陳英演唱音檔與影像，提升閱讀與教學互動性，期待本書成為學習台語詩詞與恆春民謠的重要教材，引領更多人走進國境之南，聆聽土地最真摯的歌聲。