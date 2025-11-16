恆春海鮮餐廳「招牌河豚皮」惹禍？9人就醫疑食物中毒
台南某公司140人南下恆春員工旅遊，卻有9人在食用當地海鮮餐廳的合菜後陸續出現嘔吐、腹瀉症狀，緊急送往恆春基督教醫院就醫。屏東縣衛生局已接獲通報，將針對疑似導致食物中毒的「招牌河豚皮」進行調查。
屏東縣衛生局表示，於15日晚間9時30分接獲通報，指恆春基督教醫院收治9名疑似食物中毒患者。經初步調查，這些患者來自台南某公司員工旅遊團，當天中午在恆春當地餐廳用餐，菜色包含花鯧米粉湯、招牌河豚皮、薑醋白蝦及椒鹽紅糟鰻等合菜。
據了解，9名患者中還包含一名12歲兒童，他們在下午陸續出現明顯的嘔吐和腹瀉症狀，因此於晚間前往醫院急診就醫。衛生局初步疫調顯示，這些患者在進食前均無感冒及腸胃道症狀，目前9人均已離院返回飯店休息，所幸無生命危險。
衛生局指出，將派員前往涉嫌的餐廳進行稽查及採檢，以釐清確切的食物中毒原因。該餐廳的招牌菜之一為涼拌河豚皮，目前被列為重點調查對象。
