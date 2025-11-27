恆春溫度罕見比台北低！鄭明典曝原因 示警一大片沙塵正往台灣來

這波東北季風將持續到周五，周六日回暖後周一再度增強。（資料照／陳俊吉攝）

近日受到東北季風影響，台灣各地溫度偏低。前氣象局長鄭明典貼出27日晚間9點多的全台氣溫，罕見的是，最南端恆春半島的溫度竟比台北還低，同時他也示警，隨著中國大陸飄來的沙塵影響，近期戶外空氣品質不佳，落塵量相當大，北部與金馬民眾需要注意。

鄭明典27日晚間連PO兩篇文，第一篇文為全台溫度，晚間9:20分時，各地溫度普遍偏低，都在18至20度左右，外島的金門與馬祖則是16.5、16.3度；其中恆春溫度僅18.7度，比台北的19.8度還要低，相當罕見。鄭明典解釋，原因其實很簡單，就是恆春下雨了，但台北沒下雨，特地留個紀錄，不過凌晨過後北部還會持續降溫。

緊接著鄭明典示警，台灣北部、西半部與南部空氣品質不佳，北部和金馬的主要污染物是PM10，這是中國大陸沙塵影響的特徵，PM10會帶來比較高的落塵量，待在室內環境會好很多。

這次東北季風影響，全台溫度偏低，中部以北和宜蘭低溫僅14度，南部則是有零星降雨，預估將在周六（29日）回暖至26度以上，周日則達28度，但到了下周一，東北季風將再度增強，氣溫一路下滑，周二時北部將降至20度以下，同時基隆北海岸、東部與恆春半島將會有短暫陣雨，不過水氣不算多，主要是日夜溫差較大，落差達到6度以上。

