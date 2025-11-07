恆春特斯拉導彈式…撞1死7傷！亡者生前「詭異行徑」曝：妻生日成夫忌日
記者簡榮良／屏東報導
追根究底是什麼原因釀下奪命車禍？屏東縣恆春鎮恒公路麥當勞前，昨（6）日下午16時許，一輛白色特斯拉失控如導彈，不偏不倚追撞水泥預拌車，再往前「攪輾」停等紅燈的4貼機車，共造成1死7傷，包括機車上的2大2小，及特斯拉車內2大2小，而其中26歲李姓男駕駛受困車內身亡。據悉，李男在新北市經營一間搬家公司，開著租來的特斯拉，載29歲妻子與4歲雙胞胎兒女南下墾丁替妻子過生日，萬萬沒想到成爲自己的忌日。事實上，案發前200公尺，有目擊者發現駕駛行徑詭異，多次飄移撞擊安全島2次，之後就像踩死油門瘋狂加速。
店家監視器拍下，出事前路口已亮紅燈，行經車輛紛紛減速，此時畫面中有一大段路無車，下秒飆速聲音由遠至近，清空的狹長車道變跑道，特斯拉花不到3秒劃過，接著發出爆炸聲響，揚起一陣白煙，悲劇發生，兩個4口家庭破碎；從4貼機車後方行車記錄器再看一次，撞擊前，騎士下意識想閃躲已來不及，特斯拉甩過來將他們狠狠輾到牆上，剩煙與殘體四濺，對向車道麥當勞顧客嚇壞，紛紛丟下咬一口的漢堡，衝現場救人。
警方調查，26歲李姓男子，開著租來的特斯拉，載29歲太太與2位4歲雙胞胎兒女，沿恆公路北向南直行行駛外快車道，不明原因猛烈追撞前方63歲盧姓男子駕駛水泥預拌車右後車身，餘波未完，後坐力將特斯拉騰空翻了90度，甩向草埔路停等紅燈的4貼機車。
無端遭波及的31歲蔡姓騎士載太太及6歲、7歲2名子女準備上安親班，夫妻倆雙腿開放性骨折，先送南門醫院急救後轉高雄長庚，最慘恐面臨截肢；2名孩童輕傷，送恆春基督教醫院治療。
26歲李姓男子受困車內呈現OHCA，被送往恆春旅遊醫院急救，當晚18時15分宣告不治；車上29歲妻子與4歲雙胞胎兒女手腳擦挫傷、意識清楚。據悉，倖存的兒子說：「今天是媽媽的生日，從台北南下墾丁過生日，但自己沒有繫上安全帶，才被摔出車外」，童言童語令人內心一陣酸；李妻則說，車禍前正在副駕駛座睡覺，回過神浩劫降臨。
根據《自由時報》報導，有目擊者說，特斯拉進入恆春鎮入口後，行徑相當詭異，在燦坤路口前就兩次飄移擦撞安全島，之後不明原因瘋狂加速，朝水泥車尾追撞，懷疑疲勞駕駛。目前警方正調閱監視器畫面，釐清特斯拉是否疑似煞車失靈或駕駛操作不慎釀禍。
一家四口開心租車從台北南下墾丁出遊；未料，一場意外天人永隔，妻子生日成了丈夫忌日，造成兩個家支離破碎。
