恆春特斯拉導彈式…撞1死7傷「妻生日成夫忌日」！受害4口超慘餘生曝光

記者簡榮良／屏東報導

肇事者付上生命代價，受害者餘生更慘！屏東縣恆春鎮恒公路麥當勞前，6日下午16時許，一輛白色特斯拉失控如導彈，不偏不倚追撞水泥預拌車，再往前「攪輾」停等紅燈的4貼機車，共造成1死7傷，其中26歲李姓男駕駛受困車內身亡。據悉，李男在新北市經營一間搬家公司，開著租來的特斯拉，載29歲前妻與4歲雙胞胎兒女南下墾丁替前妻過生日，萬萬沒想到成爲自己的忌日。而無辜遭波及的4貼騎士，蔡姓夫妻倆嚴重骨折恐面臨截肢，2女兒腦出血住院中，驚人醫療費用累積中；法界分析，飛來橫禍恐求償無門，餘生僅剩一條路。

26歲李姓肇事者付上生命代價，受害一家四口餘生更慘，父母面臨截肢風險，2女兒腦出血住院中，龐大醫療費恐怕求償無門。（圖／記者朱俊傑攝影）

警方調查，26歲李姓男子，開著租來的特斯拉，從新北載29歲前妻與2位4歲雙胞胎兒女，沿恆公路北向南直行行駛外快車道，不明原因猛烈追撞前方63歲盧姓男子駕駛水泥預拌車右後車身，餘波未完，後坐力將特斯拉騰空翻了90度，甩向草埔路停等紅燈的4貼機車。

無端遭波及的31歲蔡姓騎士和太太平時經營民宿，意外當下載著6歲、7歲2名子女準備上安親班，被撞後，夫妻倆雙腿開放性骨折，先送南門醫院急救後轉高雄長庚，最慘恐面臨截肢；2名孩童腦出血，送恆春基督教醫院治療。一家四口斷炊又被龐大醫療費用追著跑，身體還沒恢復，心理負擔一天比一天沈重。

特斯拉騰空翻了90度，甩向草埔路停等紅燈的4貼機車，騎士夫妻倆嚴重骨折恐面臨截肢。（圖／翻攝畫面）

根據《自由時報》報導，律師分析，4貼機車受害者「衰到不行」，由於肇事者李男已身亡，又與妻子離婚，身後只留下兩名4歲雙胞胎繼承遺產，而遺產有多少不得而知，此外，強制險合計理賠上限220萬元，怎麼算對一家四口龐大醫療費來說，都是杯水車薪。

特斯拉導彈式衝撞水泥車，整起車禍釀成1死7傷。（圖／翻攝黑色豪門企業）

死者家屬透露，李男從未開過特斯拉，懷疑是不熟悉電車釀禍。根據規定，租車公司若未提供足夠操作教育或警示，依法應負連帶責任，只是租約條款有利廠商居多、行車紀錄器畫面不清，再再增添收集證據困難性，加上最終也得由受害者自費打官司，無疑是雪上加霜；因此，律師建議蔡家人應盡速申請失能鑑定與勞動力損失鑑定，爭取殘廢給付與未來收入補償。

死者家屬表示，李男不曾開過特斯拉，不排除是因為不熟悉才暴衝釀禍。（圖／翻攝畫面）

