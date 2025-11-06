恆春特斯拉撞水泥預拌車再噴飛機車 7傷1不治
屏東縣恆春鎮桓公路一家速食店前面，今天（6日）下午4點發生一起自小客車與機車的嚴重車禍，造成8人受傷，其中有4名孩童。自小客車駕駛一度受困車內，被救出來時已經沒有生命跡象，傷者分別送往恆春3家醫院急救。
屏東縣消防局下午4點02分接獲報案，恆春鎮桓公路的速食店前面發生車禍，立即派遣恆春、墾丁以及車城分隊總共5車10人前往搶救。
恆春警分局初步調查，載有2大2小的「特斯拉」不明原因先撞到一輛水泥預拌車，再撞到路旁正在等紅燈的機車，機車上面有2大2小「4貼」。
車禍現場一片狼藉，機車幾乎被撞爛，自小客車車頭嚴重受損，救護人員到達現場時，多名傷者躺在地上，傷者當中有4名孩童，另有2女1男，自小客車駕駛則受困在車內，救護人員緊急破壞車體，花了10多分鐘終於將開車的男子救出來，但，已經無呼吸心跳，8人分別被送往恆春南門醫院、旅遊醫院以及基督教醫院救治，車禍原因有待警方進一步調查。（溫蘭魁報導）
