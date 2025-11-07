恆春特斯拉死亡車禍！釀1死7傷 遭撞夫妻恐「截肢保命」
【緯來新聞網】屏東縣恆春鎮恆公路於昨（6日）下午4時左右發生一起死亡車禍，共造成1死7傷。當時一輛特斯拉電動車高速開在馬路上，猛烈撞上前方水泥預拌車後，車身彈飛並衝向另一側等待紅燈的機車，目前失事原因還有待調查。
恆春特斯拉死亡車禍。（圖／警方提供）
警方說明，26歲李姓男子駕駛租賃的特斯拉，車上載有其29歲妻子及一對四歲的雙胞胎兒女，一家人正從北部前往墾丁慶祝妻子的生日。行經事故路段時，特斯拉不明原因高速撞擊由63歲男子駕駛的水泥車，強烈衝撞力使車輛飛起後落向對向草埔路口，正巧擊中停等紅燈的一輛機車。
救援人員抵達後，發現李男被困於車內，已無生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。其妻與兩名孩子意識清楚，身上多處擦傷，其中男童疑有內部器官損傷，轉院治療。
而被撞31歲的蔡男當時騎車載著太太與兩名年幼女兒（6歲與7歲），正要前往才藝班途中不幸被波及。夫妻雙腿嚴重骨折，已先送往恆春南門醫院後再轉送高雄長庚，醫師評估兩人恐有截肢風險。兩名女童則為輕傷，目前在恆春基督教醫院接受治療。
事故現場的監視器畫面顯示，該輛特斯拉在撞擊前曾出現不尋常行駛狀況，不僅車速極快，還多次偏離車道並駛入慢車道。警方尚未排除機械故障或人為疏失的可能性，正針對是否為煞車失靈或駕駛失控進行調查。
