恆春特斯拉車禍新視角曝光！原要為前妻慶生... 路口瞬間噴飛「高速撞水泥車1死7傷」

一輛租賃特斯拉疑似高速失控，追撞水泥預拌車後再波及4貼機車，造成1死7傷慘劇。（翻攝自臉書/爆料公社）

屏東縣恆春鎮昨（6日）下午發生一起死亡車禍，一輛租賃特斯拉疑似失控，高速追撞前方水泥預拌車後，再波及等紅燈的機車家庭，造成1死7傷的重大事故。警方初步研判，駕駛當時可能因疲勞或機件異常導致暴衝，詳細肇因仍待調查。而網路上也曝光另一視角的畫面。

高速追撞畫面曝光 特斯拉飛撞水泥車、波及4貼機車

從曝光的畫面可見，當時特斯拉行經恆公路與草埔路口時，以極高速度從快車道切入慢車道，車身一度劇烈傾斜，疑似駕駛嘗試修正方向，但仍失控直衝前方水泥預拌車。劇烈撞擊後，特斯拉瞬間噴飛、揚起大片灰塵，波及一輛停在紅燈前的4貼機車，場面驚悚。

警方指出，駕駛26歲李姓男子當場重傷，送醫搶救仍不治。其妻與2名子女受有擦傷與骨盆、內臟創傷，仍在醫院治療中。

被波及的機車一家4口則全數送往高雄長庚醫院急救，其中夫妻兩人雙腿重創，恐需截肢，2名孩童疑似腦出血，狀況不容樂觀。

為前妻慶生成悲劇之旅 雙胞胎重傷命危

據悉，李男經營搬家公司，與妻子結婚4年育有一對雙胞胎，去年又誕下1女，不過兩人不久後離婚。事發當天，他租車載著前妻與孩子從新北南下墾丁，為前妻慶生，未料途中卻發生憾事。

據目擊者表示，該輛特斯拉進入恆春鎮前行徑異常，先在燦坤路口擦撞安全島，隨後突然加速，直接撞上前方車輛。警方不排除駕駛疲勞、電動車加速異常或系統問題，將進一步釐清肇因。

機車家庭無辜被波及 夫妻恐截肢、孩童受創

被撞擊的4貼機車當時由31歲蔡姓男子駕駛，載著妻子與2名孩子準備前往美術班。蔡男與妻子雙腿遭受重擊，目前仍在手術與觀察中。2名孩子腦部受傷，醫師指出其中一人情況較為危急。

警方強調，已調閱沿途監視器、行車紀錄器畫面，並將對特斯拉車輛進行電控系統鑑定，以釐清是否涉及車輛故障或人為疏失。

警方呼籲：切勿疲勞駕駛 電動車仍須謹慎操作

恆春警方提醒，電動車具高扭力與瞬間加速特性，駕駛者若不熟悉操控，極易釀成事故。呼籲民眾長途駕駛應適時休息，並確保車輛狀況良好，以避免悲劇重演。

