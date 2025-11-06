恆春特斯拉追撞水泥車再撞飛「4貼」機車 釀1死7傷

屏東縣恆春鎮台26線麥當勞前面6日下午發生特斯拉先追撞水泥預拌車再衝撞機車的嚴重車禍，現場造成3名大人和4名小朋友共7個人輕重傷，肇事的特斯拉駕駛傷重不治。（圖：恆春分局提供）

屏東縣恆春鎮台26線麥當勞前面，6日下午4點左右發生嚴重車禍，李姓男子駕駛的特斯拉不明原因追撞前方的水泥預拌車，再撞飛一輛搭載一家4口「4貼」的機車，現場造成3名大人和4名小朋友輕重傷，特斯拉駕駛受困車內失去生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。（溫蘭魁報導）

車禍現場一片狼藉，機車被撞飛到路旁，特斯拉車頭嚴重受損。車禍發生在6日下午4點左右，恆春分局第四組組長陳憲峰說，初步調查，26歲李姓男子駕駛租來的特斯拉載著妻子和一對雙胞胎兒女由北往南行駛，行經肇事路段，先追撞前方一輛水泥預拌車，再往前將一輛「4貼」載著2大2小、正在停等紅燈的機車撞飛到路邊：「原因係1名男性駕駛汽車，搭載妻子及2名小孩，不慎追撞前方同向行駛之水泥預拌車，撞擊後，又碰撞路旁停等紅燈之機車。」

屏東縣恆春鎮下午發生嚴重車禍，自小客車駕駛被救出來時已經沒有生命跡象。（圖：屏東縣消防局提供）

強大的撞擊力造成騎機車的33歲蔡姓男子和後坐妻子雙腳開放性骨折，機車上2名分別6歲和7歲的女兒受傷，駕駛特斯拉的李姓男子受困車內，被救出來時已經沒有生命跡象，經送醫搶救仍宣告不治，車上29歲的妻子和2名4歲的雙胞胎兒女受傷。

警方說，水泥預拌車駕駛和機車騎士都沒有酒精反應，這起車禍造成3個大人和4個小朋友總共7個人受傷，分送恆春3家醫院救治，確實的事故原因有待進一步調查釐清。