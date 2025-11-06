恆春特斯拉連環撞釀1死7傷 駕駛載妻小追撞水泥車釀悲劇

屏東恆春鎮特斯拉連環撞，造成1死7傷的悲劇。翻攝畫面

屏東縣恆春鎮台26線恆公路麥當勞前，今（6）日下午4時許發生一起重大車禍。一名年約30多歲男子駕駛特斯拉電動車，車上載著妻子與兩名年幼子女，行經路口時疑似煞車不及，猛力追撞前方停等紅燈的混凝土預拌車，強大撞擊力道使車輛偏離車道，接連掃到一輛4貼機車後，再衝撞路旁民宅牆角才停下。

屏東縣恆春台26線麥當勞路段發生一起車禍，一輛特斯拉追撞前方水泥預車。翻攝畫面

劇烈撞擊造成現場一片混亂，特斯拉車頭全毀、氣囊爆開，駕駛受困車內，經消防人員花近20分鐘破壞車體救出時，已無生命跡象，送醫後仍宣告不治。車內妻子與2名孩子均受傷送醫；另遭波及的機車騎士、乘客及同車兩名孩童也受傷，全案共造成4名成人與4名孩童送醫搶救。

屏東縣消防局指出，下午4時02分獲報後立即派出5輛救護車、10名人員前往現場，傷者分送恆春旅遊醫院、恆春基督教醫院及恆春南門醫院治療。目前警方正調閱監視器畫面，釐清特斯拉是否疑似煞車失靈或駕駛操作不慎釀禍。



