恆春特斯拉高速追撞水泥預拌車 波及四貼機車 釀1死7傷
南部中心／洪明生 屏東報導
屏東恆春6日下午發生一起嚴重車禍。李姓男子為了幫前妻慶生，開著租來的特斯拉，載著前妻和一對兒女，從新北南下墾丁渡假，沒想到途中，竟高速追撞一輛水泥預拌車，又波及另一部四貼機車，釀成1死7傷。
特斯拉追撞水泥預拌車後，又撞上一部四貼機車。（圖／翻攝畫面）
水泥預拌車緩慢前行，突然間，後方一台白色特斯拉高速撞了上來，甚至把水泥車剷了起來。撞擊聲大到像爆炸，肇事的特斯拉整輛噴飛，又失控撞上路口一輛停等紅燈的機車，車禍現場，一片混亂。特斯拉車身被削掉一半，肇事駕駛卡在車內，失去生命跡象，車子裡面還有小孩，一個個被救出。遭撞水泥預拌車駕駛：「我剛要轉這邊，沒看到車直接撞上來，就又撞到那邊的機車。」屏東恆春恆公路，6號下午4點多，26歲的李姓特斯拉駕駛，載著前妻和兒女，南下墾丁，卻不明原因高速追撞水泥預拌車，李姓駕駛當場身亡，前妻和孩子也受傷，還意外波及一部四貼機車，釀成1死7傷。
特斯拉李姓駕駛當場身亡，家屬南下屏東殯儀館相驗。（圖／民視新聞）
死者母親：「他這次出來，當天他也不會說，跟我說他要出去哦，他們是離婚的狀態，可是他們還是有在一起。」死者父親和受傷的孫子視訊通話，加油打氣，據了解，肇事的李姓駕駛和前妻離婚一兩年了，還是會一起帶著孩子出遊，這次就是為了幫前妻慶生，租了一輛特斯拉，從新北到墾丁玩，卻發生憾事。特斯拉受傷女子弟弟：「想說要帶小朋友因為媽媽生日，也不知道從哪邊搞到特斯拉，他沒有開過電車類的，在想是不是不熟悉電門因此暴衝。」疑似不熟悉特斯拉操作，第一次就開長途，有民眾說，看到特斯拉撞車前，就曾飄移擦撞安全島，一趟生日之旅，出意外，讓家人很難接受。
原文出處：屏東恆春特斯拉高速追撞水泥預拌車 波及四貼機車 釀成1死7傷
