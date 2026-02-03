恆春男闖紅燈拒檢逃跑！ 竟持武士刀威脅遭警持槍喝止

財經中心/綜合報導

過年前不平靜！屏東恆春南灣路，週二（3）下午4點多，一名44歲男子，違規闖紅燈被攔停，途中竟從背包，掏出武士刀威脅，通知警力到場，將男子逮捕，當場查獲安非他命等毒品，經查男子還是17年刑期的毒品通緝犯，罪加一等。

員警騎乘機車，不斷鳴笛按喇叭，因為前方這輛紅色機車的騎士，違規闖紅燈，當場被警方攔停，騎士嚇到直接摔車，丟車就跑，試圖逃離現場。

徒步跑了約50公尺，最後還是被警方逮個正著！但沒想到下一秒…

趁員警一個沒注意，紅衣男竟然從包包，掏出一把長約30公分的威脅，員警持槍喝止，通知警力到場，才結束這場驚魂記。

恆春分局偵查隊副隊長林文謙：「本分局員警本日16時，在恆春鎮南灣路段見一男子行跡可疑，上前盤查，該男子竟持武士刀抗拒且伺機逃逸，被隨後趕赴支援之偵查隊，及派出所警力逮捕到案。」

事發就在屏東恆春南灣路，週二下午4點多，這名44歲的洪姓男子，違規闖紅燈，被警方攔停，試圖持刀威脅，不過一查才知道，原來這名男子，還是17年刑期的毒品通緝犯，當場查扣安非他命等證物。

恆春分局偵查隊副隊長林文謙：「經查該男子為毒品案通緝犯，身上除持有管制刀械外，並持有第二級毒品安非他命，依託咪酯毒品吸食器，全案訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例，毒品妨礙公務、毒品通緝等罪嫌，移送屏東地檢署偵辦。」

男子自摔，還聲稱胸口疼送醫，但醫生檢查卻毫無傷勢。男子不只毒駕，還持刀威脅，罪加一等，只能說過年前出門真的要小心！









《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

