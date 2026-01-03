屏東縣 / 綜合報導

屏東縣恆春鎮的人口，跌破3萬人，為了解決人口外流問題，鎮公所推出生活福利金的新制，從今年開始，只要在恆春鎮設籍滿3年，每人每年可領到1千8百元，開放第一天，鎮公所就湧入不少民眾來申請。

民眾振筆疾書填資料，屏東縣恆春鎮公所，新年第一個上班日，湧入不少民眾申請這份，恆春人專屬福利，恆春鎮公所社會課課員朱汝卿說：「(民眾)他們自己的權益，他們就很緊張，他一定會打電話來問啊。」公所人員工作量，比平常多好幾倍。

廣告 廣告

因為恆春新制上路，台電補助居民的回饋金，從今年元旦開始，放寬領取資格，每人每月150元半年領一次，每年可拿1800元，不過舊制規定，民國103年前才有，新制改成設籍滿3年就有，新生兒父或母具資格即可領取，新婚夫妻配偶具資格也可領，因應日漸流失的人口，盼能吸引年輕人留在恆春。

恆春鎮民代表會主席趙記明說：「這項屬於恆春專屬，月月配台電ETF，也希望吸引更多民眾，遷居到恆春長住。」這份福利金，搭上近年國人投資風潮，也被形容為「恆春人專屬ETF」，每年1800元的被動收入，若是和市面上熱門ETF比較，要年領1800元，元大高股息0056約需462股，國泰永續高股息00878約需1059股，0050也約需581股，設籍恆春也相當於，無本投資ETF。

恆春鎮民說：「我覺得這個方案很好，可以把在地的年輕人，留在恆春扎根。」恆春鎮民說：「我覺得就不無小補吧，民眾持正面態度，有錢可以領當然是多多益善。」不過新制也反映出，恆春鎮人口跌破3萬大關警訊，留不住人的窘境，端出新措施盼能力挽狂瀾。

原始連結







更多華視新聞報導

恆春祭「專屬ETF」搶人口 設籍滿3年「年領1800元」

恆春核三廠前雙載機車左轉 客運撞上2人噴飛命危

「瑯嶠風雲」訴說恆春歷史 孫翠鳳力邀居民看戲

