恆春罕見比台北還涼 居民搬石塊壓機車踏板防落山風

屏東縣 / 綜合報導

恆春罕見比台北還涼！昨晚(27)日9點多出現18.7度的氣溫，比台北還要低，前氣象局長鄭明典就點出原因就是「下雨了」，尤其目前正值落山風季節，這幾天都颳起10級強陣風，相當於輕颱威力，因此恆春當地居民乾脆搬石頭壓在機車踏板上防風，而這幾天甚至還有國小的屋頂被吹掀，校方緊急修繕。

颳起強勁落山風，騎車彷彿在跟風神抗戰，就怕騎一騎會不穩摔車，於是當地居民，想出這個方法。記者VS.恆春居民說：「用石頭啦，(這顆，這一顆)，有的人會壓石頭，(會壓石頭喔)。」恆春居民說：「因為風太大了。」

廣告 廣告

搬起厚厚大石塊，壓在腳踏板上，停車時壓著不會被落山風吹倒，騎車時也多了重力，讓騎士可以穩穩騎，記者VS.恆春居民說：「(你們平常都會放石頭喔)，以往都會，因為風太大了。」恆春居民說：「有的人會放(石頭)。」

防落山風恆春奇景，機車踏墊有壓腳石，而在東北季風吹拂下，昨(27)日晚間9點多，恆春入夜後氣溫，一度來到18.7度，比台北的19.8度還低，前氣象局長鄭明典就分享這個紀錄，點出原因，是因為恆春下雨了，台北沒有，每年10月到隔年4月，東北季風翻過山脈直撲恆春半島，瞬間強度相當於輕度颱風，尤其這幾天吹起10級陣風，竟然把恆春一間國小，屋頂都吹掀，校方趕緊連絡修繕單位處理，加上又出現罕見比台北低的氣溫，民眾外出除了防風，也得做好保暖。

原始連結







更多華視新聞報導

恆春落山風+鳳凰颱風逼近！ 墾丁大街風雨大.遊客銳減

恆春落山風達12級「輕颱上限」 老樹遭吹倒

防「落山風」搗亂妙招！ 恆春夜市攤商「巨石壓桌」

