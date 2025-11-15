恆春行醫一甲子！戴鐵雄醫師離世 享耆壽92歲

在屏東恆春行醫一甲子醫師戴鐵雄離世。（圖／翻攝自戴鐵雄臉書）





從屏東東港到恆春行醫至今一甲子的醫師戴鐵雄，近年因年事已高轉至台南休養，驚傳本月5日離世，享耆壽92歲，並於11月22日在台南市殯儀館舉行告別式。

戴鐵雄當年從東港南下至恆春半島行醫，因地處偏遠，所以不論是內外科、小兒科、耳鼻喉科、骨科、皮膚科或婦產科他通通都看，成了居民口中的「萬能醫師」。此外他也擔任義務法醫40年，相驗近千具遺體，偵破「瓊麻園女童姦殺案」重案，獲選內政部五大特優義務法醫，並將實務經驗撰寫成《法醫奇緣》、《坎坷路》等7本作品。

戴鐵雄一生奉獻醫療，在偏遠的恆春半島服務窮苦病人，42年來堅守崗位，2014年時曾榮獲第24屆醫療奉獻獎。戴鐵雄離世的消息傳出後，恆春居民不禁感嘆一家四代都找他看病，深表哀悼。

