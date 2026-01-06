恆春警方大掃蕩！毒犯竊電纜 持槍毒品集團落網

高屏電纜線竊盜集團落網查獲裸銅線、電纜線、變壓線圈、光電板及電表等大量贓物。（圖 ／翻攝畫面）

恆春警分局近日接獲線報，指出有毒品人口涉嫌在高屏地區流竄，專門針對閒置空屋、光電場及農牧用地竊取電纜線，造成民眾財產損失嚴重。分局長郭懷澤獲報後，立即指示偵查隊組成專案小組，並報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦，展現警方對防制犯罪的高度重視。經過多日縝密蒐證與跟監，警方掌握了犯嫌行蹤，確認主要犯嫌包括37歲張姓、55歲林姓及兩名許姓男子，組成跨地區竊盜集團。

在近日的同步拘提行動中，警方兵分多路成功將四名嫌犯拘捕到案，並實施搜索行動。行動中查獲大量贓物，包括2捆裸銅線、8捆電纜線、8捆變壓線圈、3片光電板、6具電表，以及犯案工具如老虎鉗、電鋸，甚至還查獲一支空氣狙擊長槍。除此之外，警方還起出第一級毒品海洛因香菸3支、第二級毒品甲基卡西酮約20公克、毒品吸食器2具，以及嫌犯使用的小貨車一部，成果豐碩。

廣告 廣告

警方進一步追查發現，該集團在高屏地區至少實施過10次竊盜行動，不僅盜取農牧用地電纜線，還涉及光電場、倉庫與閒置空屋等多處，對民眾生活與財產造成重大影響。幸好在警方縝密調查下，成功抽絲剝繭將所有相關犯嫌緝獲，有效遏制了竊盜與毒品犯罪的蔓延。

經警詢後，張姓、林姓及兩名許姓嫌犯已被依加重竊盜及毒品罪嫌移送屏東地檢署偵辦，檢察官亦建議實施預防性羈押。恆春警方表示，將持續擴大偵辦相關案件，以維護民眾財產安全，展現對跨地區犯罪零容忍的決心。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

月台下藏整排藍椅！網笑稱「朱自清爸爸休息區」 台鐵幽默回應了

一堆人不知道！ 她實測「載具多1設定」發票秒中700元

台南「離婚500元」招牌成熱門打卡點？ 日本遊客狂朝聖：必遊之地