恆春醫院2輛救護車遭砸毀！疑殯葬糾紛惹事
【高沛生／綜合報導】恆春旅遊醫院昨晚驚傳救護車遭砸，院內 2 輛救護車深夜被男子持球棒敲毀，擋風玻璃碎裂。警方調閱監視器追查，初步研判疑與殯葬業者間糾紛有關，目前已鎖定涉案 2 人，全案正積極追緝。
屏東恆春旅遊醫院昨日深夜傳出院內 2 輛救護車遭砸事件，院內停車場的救護車擋風玻璃碎裂，畫面怵目驚心。恆春警分局表示，事件發生於晚間 7 時許，警方接獲院方通報後趕抵，立即調閱周邊監視器追查涉案人士。
監視畫面顯示，2 名男子騎乘機車雙載，自醫院員工出入口騎進停車場，手持球棒敲砸 2 輛委外救護車，犯案過程僅數十秒，砸毀後隨即逃離現場。由於犯嫌刻意戴著安全帽遮掩身分，目前警方已掌握特徵並鎖定特定對象，全力追緝中。
恆春分局偵查隊副隊長林文謙表示，初步調查確認遭破壞的 2 部救護車均為醫院委外車輛，並非院方自有設備，從現場跡證與相關訪查研判，行為動機極可能與殯葬業者間的業務糾紛有關，並非針對醫護人員或急救任務。至於是否涉及行業間利益衝突或更深層的商業糾紛，警方仍在擴大調查。
院方指出，事件發生時急診與院內運作並未受到影響，但救護資源遭破壞仍造成不小衝擊，後續將配合警方提供相關資料，全力協助偵辦。警方也呼籲，這類以暴力破壞公共救護資源的行為，已涉及刑事責任，絕不容許挑戰公權力，將依法嚴辦。
