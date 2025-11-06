恆春重大車禍 汽車追撞水泥車再撞機車 1死7傷

恆春鎮六日下午發生一起死亡車禍，李姓男子駕駛租賃車輛搭載家人行經恆公路段，疑未注意車前狀況追撞預拌混凝土車，還殃及停等紅燈機車，李男傷重不治，整起事故共造成一死七傷。（恆春警分局提供）

記者毛莉∕屏東報導

恆春六日下午發生一起重大車禍，李姓男子租車載著妻小遊恆春半島，行經恆春鎮路段時，疑未注意車前狀況追撞水泥車，還波停等紅燈的機車，整起意外釀李男死亡、七人受傷，確切事故原因警方釐清中。

屏東縣警局恆春分局調查，廿六歲李男租小客車載著妻子及二名小孩到恆春半島玩，下午四時許，開車行經恆公路段時，疑似未注意車前狀況，追撞前方盧男駕駛的水泥預拌車後，小客車往右前方噴飛，再撞擊停等紅燈的機車。

恆春警方表示，李男被救出時已無生命跡象，送往恆春旅遊醫院急救，但在晚間六時許宣告不治，其妻小共三人手腳擦傷，受到波及的機車上面共四人，傷勢也相當嚴重，父母經送醫都將轉送高雄長庚醫院，恐有截肢風險。恆春警方據報到達現場，詳細事故原因有待進一步釐清。整起案件共一死、七傷。

恆春警方表示，水泥預拌車盧姓駕駛及蔡姓機車駕駛經酒測無酒精反應，車禍原因尚在調查中，呼籲駕駛行駛時應注意周遭狀況，隨時提高警覺，並遵守車速限制。