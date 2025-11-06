恆春重大車禍！「特斯拉高速撞機車」釀7傷1命危

現場相當慘烈！有輛特斯拉今（6日）下午在屏東恆春發生重大事故，高速撞上等紅燈的機車群，釀成3名大人、4名孩童受傷，肇事駕駛自己則是失去呼吸心跳，還在醫院搶救。

車禍現場。（圖／記者爆料網）

據屏東縣消防局的救援資訊，事發的確切地點在恆公路上，事發時間約在下午4點左右，獲報後合計派遣恆春分隊3車6人、車城分隊1車2人、墾丁分隊1車2人，共計5車10人趕往救援。

車禍現場。（圖／記者爆料網）

警消抵達後發現狀況相當嚴重，除了3名大人、4名孩童受傷，肇事的特斯拉駕駛則被卡在幾乎全毀的車內，在下午4點22分被救出後發現已經失去呼吸心跳，目前仍在醫院搶救。

車禍現場。（圖／記者爆料網）

警方指出，車禍發生起因疑似是特斯拉先撞到水泥預拌車後噴飛，再失控撞上路旁停等紅燈的機車。特斯拉車上有2個大人2個孩童，機車則是2大2小四貼共乘，警方持續調查事發的確切過程與原因。

