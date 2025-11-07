恆春重大車禍！特斯拉「導彈式」撞預拌車 波及4貼機車釀1死7傷

屏東恆春鎮驚傳死亡車禍，一輛白色特斯拉高速衝撞前方混凝土預拌車後，瞬間失控打滑，掃向停等紅燈的機車，特斯拉駕駛當場死亡，車上的太太跟2名小朋友送醫急救，另外被波及的機車，2名大人、2名小朋友也都受傷送醫，詳細肇事原因還有待釐清。

特斯拉撞預拌車後波及「4貼機車」 釀1死7傷

驚險車禍發生6號下午4點多，特斯拉駕駛載著老婆和2名小孩突然沿路狂飆，直直撞上混凝土預拌車，撞擊力道之大，整台車一度騰空、旋轉一整圈，並失控掃向停等紅燈的四貼機車，瞬間揚起大量煙塵，車殼噴濺。

白色特斯拉車速直直往前衝，追撞混凝土預拌車。圖／台視新聞

撞上混凝土預拌車後，特斯拉失控波及停等的機車。圖／台視新聞

特斯拉駕駛受困車內失去生命跡象，經搶救後仍回天乏術，其他3名大人及4名小孩，全都受傷送醫。事發現場一片狼藉，整台車瞬間報廢，機車也全毀，特斯拉駕駛為何突然暴衝，還有待警方進一步調查釐清。

