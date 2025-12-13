恆春鎮代開車衝撞核三廠！法院判決曝光 他不上訴了盼相關單位重視安全

【記者莊曜聰／屏東報導】位於屏東恆春的核三廠，今年3月間發生火警，恆春鎮代會主席趙記明不滿廠方未向地方通報，開車進廠欲了解狀況遭阻擋，竟二度衝撞核三廠大門，逼得員警舉槍警戒，趙男事後道歉，屏檢則依妨害公務罪起訴，並求處8月以上重刑，法院近日依違反駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判處他6月徒刑，得易科罰金，趙男則尊重司法判決，認錯不再上訴。

檢方起訴書指出，今年3月6日午間12時許，趙記明駕車前往核三廠，向核三廠公關簡男表示要進入廠內了解火災現場狀況，簡男表示要需要事先申請，趙男聽後反嗆「如果不讓我進去，我絕對撞」，並踩油門衝撞鐵捲門，駐守的2名保二員警上前制止並喝令趙男下車，他還二度衝撞，其中1人拔槍警戒，他最後才做罷，事件中人員未受傷，但鐵捲門已損壞不堪使用。

檢方認為，核三廠是重要關鍵基礎設施，趙男身為民意代表不思理性問政，以法律程序或以法定職權解決問題，反而以衝撞大門方式妨害員警執行公務，為遏止並避免衍生模仿效應，以法起訴並向法院請求從重量處8月以上徒刑，以儆效尤、維護法紀。

屏東地院日前審結，判處趙記明6月徒刑，得易科罰金，一日以一千元計，趙記明則表示不會上訴，他說當時要不是在管制區內發生火警，他也不會這麼衝動，他支持和三延役，但廠方也要重視在地心聲，從潘孟安當屏東縣長時，核三廠就是累犯、慣犯，有事都不會通報地方。

趙記明提到，若核三廠未來有機會延役，應該要跟鄉親好好談一談，這40年來連像樣的避難所、逃生道路都沒有，一條台26線重要節日就塞車，是要怎麼逃生？希望相關單位要重視，看一下核一、核二的例子，核三也該比照辦理。

屏東地院判處趙記明6月徒刑，得易科罰金，他決定不上訴。資料照

