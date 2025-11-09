恆春鎮長恩怨深 前後任三腳督

前恆春鎮長盧玉棟從政30多年，歷任多屆鎮代及2屆鎮長，基層實力雄厚。（本報資料照片）

前恆春鎮長陳文弘（立者）上次選戰以80票微小差距敗給現任鎮長尤史經，此次可能捲土重來。（本報資料照片）

國民黨籍恆春鎮長尤史經將於2026選戰中尋求連任。（本報資料照片）

2026屏東縣恆春鎮長選舉戰況激烈，國民黨現任鎮長尤史經將尋求連任，而無黨籍盧玉棟及民進黨籍陳文弘等2位前鎮長雖然尚未對外宣告參選，但在地方上動作頻頻，頗有出馬競逐之態，2人是否參選預計在農曆春節後明朗化，不排除成為3位前後任鎮長三腳督的戰局。3人之間過去有種種恩怨情仇，且實力相當，預估此次選情會異常激烈。

盧玉棟從政30多年，歷任多屆鎮代及第18、19屆鎮長，在恆春地區組織能力和人脈網絡非常強大，多項政績也受到鎮民肯定，這是他這次捲土重來的最大本錢，但在他競選鎮長連任期間，因涉入賄選案遭判當選無效，雖然他喊冤，直指受到政治及司法迫害，但其形象已受影響，需要花費更大的力氣來重建信任。

盧玉棟遭解職後，民國109年舉行鎮長補選，民進黨籍陳文弘以4816票勝過國民黨籍張榮志的3724票當選新任恆春鎮長。接著陳文弘在111年對上尤史經，尤史經以80票的微小差距打敗陳文弘，尤隨即遭陳提起「當選無效」之訴，經過1年多纏訟，屏東地院在去年駁回原告，尤史經確定當選，但雙方已結下選舉恩怨。

地方入士指出，藍綠在恆春各有優劣勢，實力差距非常小，這次3位前後任鎮長投入選戰，完全看基層實力。尤史經有現任優勢，尤其任內啟動「核三延役公投」，恆春同意票勝過不同意票，成功鞏固對核三議題有特定立場的選民票源。

陳文弘原是縣議員，目前擔任縣長室祕書，能替恆春爭取更多縣府挹注的建設與福利，縣府近幾年確實也在恆春投入不少重大建設，如恆春文化中心、出火景觀區等，讓陳文弘擁有一定的競選資本。

盧玉棟在鎮代期間以犀利問政聞名，有大砲鎮代之稱，轉型為鎮長後，在恆春的公共議題上延續大砲風格，獲得許多選民支持。

地方人士認為，3人都有擔任鎮長的資歷，且各自握有一定的地方派系與基層實力，若真的上演三腳督的戲碼，競爭將會非常激烈，甚至可能在百票內定勝負。