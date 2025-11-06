恆春麥當勞路口休旅車連環撞 造成1死7人輕重傷

恆春麥當勞路口休旅車連環撞，造成一死七人輕重傷的重大車禍。（記者毛莉翻攝）

記者毛莉／屏東報導

屏東縣恆春鎮六日傍晚發生一死七人輕重傷的連環撞重大車禍，事故原因正由警方調查中。

恆春消防分隊於下午四時許接獲報案，指恆春鎮恒公路麥當勞前發生車禍，現場為小客車追撞機車，派遣恆春分隊三車六人、車城分隊一車兩人、墾丁分隊一車兩人，共計五車十人前往搶救。

據指出，一輛載有兩大兩小的休旅車，不明原因直接衝擊水泥攪拌車車尾，還波及一旁騎機車送孩子上安親班的一家人，由於撞擊力猛烈，造成休旅車駕駛死亡。

休旅車駕駛一度受困車內，經消防人員破壞後脫困，但現場搶救後不治。

這起連環撞車禍，總計有四名大人四名小孩，分別送往恆春旅遊醫院、南門醫院及恆春基督教醫院急救，兩名在一旁路口被撞及的機車騎士父母，則重傷轉送高雄長庚醫院。

據了解，乘坐休旅車的一家四口，因六日是年輕媽媽的生日，全家從台北南下墾丁過生日，不料，卻不幸發生車禍意外。