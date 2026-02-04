恆春「出火地質公園論戰」持續延燒！居民批：回憶濾鏡開太大

恆春知名景點「出火風景區」近期升級為地質公園並進入試營運，卻在網路上引發論戰，有民眾質疑園區過於人工、失去原有風貌，在地居民則反駁，直言過去其實是長期失管的危險場域。

該園區管理單位發出的公告。（圖／翻攝屏東縣政府交通旅遊處）

部分網友懷念過往「原汁原味」的出火景象，認為改造後少了野性與趣味；但當地居民陳先生指出，過去現場宛如無政府狀態，不僅攤販林立、垃圾遍地，遊客違規引火、烤蛋、挖土情況頻傳，安全風險極高。

陳先生也提到，地面遍布燃放仙女棒後留下的鐵絲殘骸，常造成刺傷、燙傷，甚至穿破鞋底，園區內更缺乏完善廁所與管理，停車場周邊環境衛生不佳，與所謂的「懷舊美好」落差甚大。

此外，針對外界質疑空拍畫面中「砍樹破壞生態」，地方人士澄清，遭移除的多為外來入侵種銀合歡，俗稱「綠癌」，會壓迫原生植物生長。園區整建後，不僅補足基本設施，也提升安全性，如何在保育、管理與記憶情感間取得平衡，仍引發討論。

