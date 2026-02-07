恆春「出火」揮別觀光毒瘤 地方批政治狂：別用鍵盤毀掉建設用心

出火園區先移除生態殺手銀合歡，並重新補植原生種喬木。(記者蔡宗憲攝)

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島人的共同回憶「出火」景觀，過去長年受限於管理權責模糊，淪為攤販亂竄、違法爆米花與煙火漫天的「觀光毒瘤」。屏東縣政府近年接手並精心打造「出火地質公園」於近日正式開幕，不僅讓奇景升級，更導入星空導覽與生態復育。然而，網路出現少數政治目的人士帶風向質疑建設破壞綠地，引發恆春半島觀光業界集體反擊，直指「移除銀合歡是復育，而非毀林」，呼籲外界別以狹隘觀點抹殺地方觀光起飛的契機。

過去的出火景觀區，遊客穿拖鞋躲避流浪狗、忍受烤蛋焦味是常態。如今，縣府透過精巧的景觀設計，利用水池造景營造出「水火共生」的神祕視覺，更藉此物理阻隔，有效根絕遊客闖入火源區亂烤食物的劣行。

屏東縣觀光協會總幹事吳炫東語重心長表示，觀光需要求新求變，縣府投入建設將地質景觀指標化，業界全力支持。他強調，「鼓勵絕對比批評有更大的助力，公部門的用心不應被情緒性言論掩蓋。」墾丁國家公園資深王牌解說員林瓊瑤也坦言，過去管理極其困難，如今的設計「防君子也防小人」，甚至預留了排水設施對抗雨季。

針對網路上「看圖說故事」指控建設毀林，屏縣府與生態專家強烈自清。該處原址長期遭強勢外來種「銀合歡」入侵，嚴重威脅原生植物生存。此次工程是配合行政院「恆春半島銀合歡移除及復育計畫」，先移除生態殺手銀合歡，並重新補植原生種喬木。觀光旅宿業者小墾丁渡假村指出，環境整建後動線改善，更增添環境教育意義，這才是永續發展。

中華民國民宿協會全國聯合會理事長林榮欽與屏東縣民宿協會理事長余松華皆表示，出火不只是景觀，更是「南岬之盟」的歷史場域。未來結合縣府力推的「星空解說員」與「暗空小鎮」認證，出火將成為全台最精彩的夜間導覽勝地，讓遊客「多留一晚」，實質帶動地方經濟。

「出火已經脫胎換骨，不再是那個陰暗、令人恐懼的荒地。」地方人士呼籲，部份為了選舉政治目的的酸民應走出鍵盤，親自來感受這份結合地質、星空與歷史的感動，見證恆春半島觀光轉型，不是一味唱衰、雞蛋裡挑骨頭。

出火一早就有遊客到訪。(記者蔡宗憲攝)

出火地質公園還有美麗建築本體未開放。(記者蔡宗憲攝)

出火過去各種荒謬場景都有。(資料照，記者蔡宗憲攝)

