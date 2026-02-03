恆春10部客運電動巴士 上路

恆春地區十部全新電動巴士上路；屏東縣長周春米（右四）賦予觀光及便民的綠色交通任務。（記者陳真攝）

屏東客運十部全新電動巴士，今（四）日起上路恆春、墾丁地區九條路線；縣長周春米賦予帶動觀光及便利居民的綠色交通轉型任務！

周春米表示，因應世界潮流與環境需求，公共運輸系統朝向淨零減碳的任務邁進，縣府成功申請交通部「電動大客車示範型補助計畫」七千萬元之外，更加碼補助七百五十萬元，鼓勵民間業者汰舊換新，同時電動車零排放、低噪音的特性，將為恆春半島的觀光帶來更永續發展。

周春米指出，電動公車推行之初，充電場站的土地使用合法化是一大挑戰，縣府協助客運業者辦理停車場土地變更作業，讓充電樁及相關配電設施得以合法設置，解決業者最頭痛的用地取得問題。

屏東客運董事長郭子義說，中央推行二○三○年市區公車全面電動化，屏東客運引進十輛低地板電動公車，每部造價約一千萬，感謝中央與地方的共同支持，讓電動公車的拼圖從西部走廊延伸到恆春半島，拼起台灣最南端的一角。

郭子義表示，十台電動公車將行駛於恆春、墾丁地區共九條路線，涵蓋三條觀光接駁路線及六條通學通勤路線，提供遊客與居民更安靜、舒適且具品質感的乘車體驗。

屏東客運估算，新投入電動公車每年行駛里程約五十一點八萬公里，年減碳量可達二十五點九萬公斤，相當於種植兩萬餘棵樹，同時每公里能源成本可降低約五成。

縣府交通旅遊處表示，為鼓勵客運業者汰換高污染柴油公車，縣府特別訂定「屏東縣政府鼓勵市區汽車客運業購買電動大客車加碼補助作業要點」，未來逐步擴大電動公車服務範圍至全縣，落實永續城市發展。