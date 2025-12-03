《恆曦之鏡》亮相！59 位新銳設計師用光影打造最強畢展氣場

▲(前排左起)流設系副主任胡琪崚、校長王昭雄、藝術總監洪慕藍老師與參與畢展各組設計師代表及其作品合影。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】樹德科技大學流行設計系第二十五屆畢業展《恆曦之鏡 Infinity_25》將於12月5日至14日登場，今年以校園與高雄火車站雙場域呈現59位畢業生四年淬鍊的時尚能量，展現兼具創意、技術與市場視野的豐沛成果。

▲畢展節目流程作品介紹

本屆主題象徵「持之以恆的努力」與「曦光帶來的希望」，透過光影折射概念，詮釋學生從磨鍊到蛻變的成長歷程。展覽以時裝設計與創意設計雙軸並行，完整呈現流設系在跨域整合與產業導向上的培育成效。

▲模特兒展示畢展部分作品。設計師透過素材、妝造等創意巧思將設計理念完美呈現。

流設系副主任胡琪崚指出，每件作品都是學生成長軌跡的映照，《恆曦之鏡》象徵他們在光與鏡之間找到全新的起點。

▲樹德科大流設系第25屆畢展，校長王昭雄(中)參與剪綵儀式，隆重宣布活動登場。

行政總監郭哲賓表示，今年作品自主性高，從主題企劃、造型到工藝細節，皆展現突破與專注，期待為時尚產業注入新意。藝術總監洪慕藍則分享，學生歷經無數次調整與淬鍊，最終呈現成熟完整的創作能量。

校長王昭雄表示，看見學生四年累積的成果在畢展綻放，備感欣慰。他鼓勵學生將情緒、生活與思考等「五蘊感受」融入創作，展現更具深度與衝擊力的作品。

▲模特兒走秀展示設計師作品。

今年畢展分為兩大形式：

● 動態展演｜12/5（五）於樹德科技大學體育館舉行，由郭哲賓與洪慕藍共同策展，展出時裝設計11組、創意設計5組作品，並經過五次審查把關，分下午與星光兩場呈現年度整合創作成果。

● 靜態展｜12/13～12/14（六、日）於高雄火車站展出，除作品展示外，校友也提供義剪、頭皮檢測與肩頸紓壓等服務，以行動回饋社區，讓時尚更貼近日常。

樹德科大流設系誠摯邀請民眾蒞臨參觀，一同感受光影折射出的創意力量，見證新世代設計人才的無限可能。影片︰https://youtube.com/shorts/T9low5A5pOo?si=pqExZD3a-RMROPQL（圖╱樹科大提供）