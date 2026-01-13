恆毅中學攜手雙連基金會 認購年菜守護獨居長者

▲溫馨年菜捐贈儀式大合影。

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】為讓新莊區獨居長者在寒冬中能享用溫馨年夜飯，新莊區公所於今（13）日上午10時舉行「115 年獨居長者溫馨年菜送到家合作計畫」捐贈儀式。本次活動由新北市天主教恆毅高級中學於去(114)年12月6日「67恆毅-光耀未來」校慶發起募集活動，並與雙連社會福利慈善事業基金會合作認購春節年菜，今年還有興化樂活長青會加入送年菜的志工行列，擔任駕駛工作，真正展現產、官、學、民共同守護長輩的愛心。

廣告 廣告

恆毅中學支持新莊區弱勢族群不遺餘力，在校慶所募集物資捐贈給公所實物銀行已邁入第四年；在年菜計畫方面，自113年首度與雙連基金會合作後，學生更自發性參與配送，親手將年菜送至長者家中。今日儀式中，恆毅中學校長洪金水親手將認購年菜的支票頒贈給雙連基金會，也邀請去(114)年參與活動的恆毅中學扶少團學生們分享心得，學生們透過實際行動與長輩互動，展現了深刻的生命教育與世代共融精神。

新莊區長朱思戎表示，恆毅中學和雙連基金會長期以來都是協助新莊居民的重要夥伴。此次校方透過校慶募集資源，不僅支持了公所實物銀行的物資補給，更支應了年菜計畫的善款，充分展現教育單位與公益團體攜手合作的力量。今年在公所的媒合下，特別感謝「新北市興化樂活長青會」加入駕駛志工行列，確保這份有溫度的年夜飯能順利送達每一戶需求家庭。

年菜的配送規劃在農曆年前，將由雙連基金會採購與分裝，並由興化樂活長青會志工擔任駕駛，負責接送基金會志工與恆毅中學師生共同分送年菜到獨居長者家中。今年恆毅中學的學生更製作溫馨小卡片，隨年菜一起送到長輩手中，讓每位長輩都能感受學生們的溫馨關懷。

公所表示，實物銀行的物資將妥善分配給弱勢家庭，而溫馨年菜則讓獨居長者在年節期間感受到社會的陪伴。今日參與儀式的多方代表共同承諾，將持續致力於改善長輩生活，讓新莊的年節氣氛更具人情味。