恍神出大事！刷一整排消防栓電桿鐵架 還撞到超多輛汽機車

【記者凃建豐／高雄報導】69歲張姓男子駕駛自小客車27日11時許沿高雄市岡山區甲樹路由南往北方向直行，疑似一時恍神偏離車道，接連撞擊路旁消防栓、電桿、鐵棚架，並波及停放於路旁之8輛機車及1輛自小客車，造成多輛車輛及公共設施受損。

岡山分局接獲報案，指稱在橋頭區甲樹路1168號前發生交通事故。因事故地點鄰近派出所、消防隊，員警第一時間即到場協助處理，並同步進行交通指揮與安全管制，確保消防人員出勤動線順暢。由於撞擊地點是消防隊停車場，因此受損車輛都是消防人員私人車輛。

張男胸部撞擊方向盤受輕傷，經救護人員送醫治療，意識清楚。警方於現場對駕駛實施酒精濃度檢測，結果為0，經初步檢測無飲酒情事，詳細肇因將由交通大隊分析鑑定。

岡山分局呼籲呼籲用路人行車時務必保持專注，注意前方路況，避免分心或疲勞駕駛，以確保行車安全。

自小客偏離車道，接連撞擊路旁消防栓、電桿、鐵棚架，並波及8機車及1自小客車。翻攝畫面

