恍神失控翻車！國道1號五楊高架清晨驚魂 3車連環撞婦人送醫

清晨五楊高架驚傳翻車，57歲婦人恍神連撞2車釀3車事故。（圖 ／翻攝畫面）

國道1號五楊高架道路桃園路段，14日清晨驚傳一起3車連環碰撞事故，1輛休旅車疑似因駕駛恍神失控，接連撞上前方2輛自小客車後翻覆，現場一度影響交通，所幸事故僅造成1名駕駛輕傷，未釀成更大傷亡。

國道公路警察局第一公路警察大隊勤務指揮中心於上午7時43分接獲通報，指出國道1號五楊高架道北向46.8公里處、位於桃園路段發生3車碰撞事故，並回報現場有人受傷，警方立即派遣巡邏車趕赴現場，同時通知交通控制中心、消防單位及救護車前往協助處理。

警方調查指出，事故肇事車輛為1輛由57歲楊姓婦人所駕駛的休旅車，當時行駛於五楊高架北向車道，疑似因精神不濟短暫恍神，導致車輛失控，先後撞擊前方由47歲史姓男子及32歲姜姓男子所駕駛的2輛自小客車，最終造成3車連環碰撞，楊婦車輛更因撞擊力道翻覆在車道上。

事故發生後，警消人員迅速將受困車內的楊姓婦人救出，所幸其意識清楚，僅受到輕傷，隨即由救護車送往林口長庚醫院進行進一步治療，其餘2名駕駛則未受傷。警方也同步對3名駕駛實施酒精濃度檢測，結果均為零，排除酒駕因素。

現場由拖吊車將翻覆車輛扶正後拖離，並完成事故排除作業，交通逐步恢復順暢，至於實際肇事原因，仍有待警方後續進一步調查釐清。

國道警方也藉此呼籲用路人，行車前務必確保精神狀態良好，避免疲勞駕駛，並隨時注意前方車況、保持安全距離，若遇車流回堵情形，應及早開啟危險警示燈提醒後方來車，無論駕駛或乘客皆應全程繫妥安全帶，以降低突發事故所造成的傷害風險。

