恍神奪命！國3深夜三車連環撞 轎車遭攔腰翻覆 主駕亡、副駕命危

國道三號台中大甲路段發生連環車禍，轎車內兩名女子一死一傷。警方提供

國道三號台中大甲路段昨（31日）深夜發生因連環追撞的1死2傷車禍。21歲蘇姓男子駕駛廂型車行經南下165公里處時，疑因分心恍神，未注意車前狀況，猛烈追撞前方一輛轎車，導致轎車失控甩向輔助車道，再遭後方小貨車攔腰撞擊後側翻於地。這起事故造成轎車56歲女駕駛慘死、54歲副駕女乘客重傷命危、47歲貨車司機輕傷，至於詳細車禍發生原因，仍待警方釐清。

國道第七大隊指出，事故發生於深夜10時55分，21歲蘇姓男子駕駛廂型車行經中線車道，疑因精神不濟恍神，未與前車保持安全距離，當他發現前方由56歲洪姓女子駕駛的轎車已近在咫尺時，雖試圖閃避卻仍發生劇烈撞擊。

洪女的轎車遭受撞擊後，車身瞬間失控往右側滑行，隨即遭到行駛在輔助車道，遭到47歲李男駕駛的小貨車二次撞擊。巨大的撞擊力道，轎車隨即往左翻覆在內側車道，車體嚴重變形、零件四散，洪女與副駕駛座的54歲陳姓女乘客當場被困在扭曲的車體殘骸中。

台中市消防局深夜11時01分接獲報案，隨即調派外埔分隊等單位，出動消防車1輛、救護車2輛及8名人員趕往救援。現場由小隊長簡子寓指揮，消防人員眼見轎車嚴重側翻且有人員受困，立即動用油壓破壞器材切開車門與頂棚。

消防員及警方搶救受困轎車內兩名女子。警方提供

消防員在11時46分救出兩名受困女子，但56歲洪姓女駕駛因傷重，現場已無呼吸心跳，送往大甲光田醫院搶救後仍不治。副駕陳姓女乘客則是蜘蛛網膜出血、橫隔膜損傷，以及肋骨與骨盆骨折，目前仍在加護病房與死神搏鬥。至於小貨車司機李男則僅受輕傷，意識清楚。

這起事故一度造成大甲交流道附近車流嚴重回堵約1公里，直到今天凌晨才完成清理並恢復通車。警方表示，相關肇事原因仍待進一步釐清，並已報請台中地檢署相驗。

這起連環車禍導致國道三號南下車道嚴重回堵一公里。警方提供



