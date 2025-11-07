恍神瞬間就翻車！台中婦自撞分隔島 四輪朝天險象環生
（記者許皓庭／台中報導）台中市沙鹿區前天（5日）晚間發生一起自撞翻車意外。47歲許姓女子駕駛自用車行經中山路與福德路口時，疑似恍神未注意車況，導致車輛偏移撞上中央分隔島，整輛車翻覆、四輪朝天。所幸許女與車內乘客均自行脫困，僅受輕微擦傷，送醫後並無大礙，警方初步排除酒駕情形。
圖／許姓女子駕駛自用車行時，疑似恍神未注意車況，導致車輛偏移撞上中央分隔島，整輛車翻覆、四輪朝天。（翻攝 記者爆料網 YouTube）
根據警方調查，這起事故發生於5日晚間9點多。當時許女駕車沿中山路北往南行駛，行經福德路口時疑精神恍惚，左前車頭擦撞中央分隔島後，車體反彈翻覆在外側快車道。強烈撞擊聲驚動附近住戶，路過民眾立即報案。
消防人員趕抵現場後發現，車輛已側翻停在路中，車內兩人意識清楚、無明顯外傷，皆已從車窗自行爬出。救護人員將許女與同行乘客送往沙鹿秀傳醫院治療，診斷為輕微擦挫傷。警方現場進行酒測，結果為零，已排除酒駕肇事。
現場畫面顯示，事故車輛車頭嚴重凹陷，擋風玻璃碎裂，零件散落一地。警方封鎖路段進行交通疏導與拖吊作業，於晚間10點多完成現場排除，交通恢復正常。
警方指出，肇事地點路段照明良好、路面乾燥無積水，天候狀況穩定，並未發現外部因素干擾。初步研判，事故可能與駕駛恍神或注意力不集中有關，但確切原因仍待交通警察大隊分析判定。
警方依規定完成相關紀錄，並將現場資料及車輛痕跡送交鑑識單位比對，以確認行車速度及碰撞角度，釐清責任歸屬。
事故發生後，沙鹿分局再次提醒民眾，駕駛車輛應保持專注與充足精神，切勿疲勞或分心駕駛，以免一時恍神釀成重大事故。警方強調，疲勞駕駛與酒駕同樣危險，長途行駛應適時休息，確保行車安全。
雖然這起意外未造成嚴重傷亡，但現場「四輪朝天」的畫面仍令人怵目驚心。警方呼籲，駕駛人上路務必提高警覺，安全才是回家的唯一捷徑。
