恍神衝路邊！ 撞路邊車失控翻覆 駕駛滿臉血

自小客失控衝向路邊，撞上路邊停放的車後翻覆。（圖／東森新聞）





屏東麟洛鄉中正路上清晨發生自小客失控，高速撞擊停在路邊另一部車輛後翻覆的意外，整個過程相當的嚇人，肇事的33歲王姓駕駛滿臉是血，自行由車內爬出，他的酒測值是零，他說因為恍神才會出意外，附近粄條店老闆聽到聲音出來協助，而被撞上的車輛因為毀損嚴重要報廢了。

監視畫面中看到這輛自小客失控衝向路邊後，先撞上路邊停放的車，被撞的車彈跳起來後，自小客又往前衝撞到路邊的鐵柱後，一路往前衝了十多公尺後翻覆。

周邊居民：「他翻一圈他翻一圈，他翻一圈往前拖行，撞到隔壁的鐵柱子，之後才翻車的。」

車禍是發生在清晨6時半左右屏東麟洛鄉中正路上，居民事後調了監視影像，看到這一段過程也嚇到了，還好是大清早人車稀少，才沒有波及到路過的人車，粄條店老闆聽到巨大的撞擊聲，立即衝出救人。

粄條店老闆娘：「6點半6點半，（那時候你們開店了嗎？），開店了，（就突然砰一聲很大聲），對。」

目擊救援民眾：「看到四輪朝天人困在裡面，那時候還沒有爬出來，他意識清楚自己爬出來，傷勢如何你看到的時候，兩柱血流下來這樣子，他有講什麼嗎，應該是頭沒有他就恍神恍神。」

肇事駕駛是26歲的王姓男子，他爬出車外滿臉是血，還好傷勢並沒有很嚴重，自己上了救護車，他的酒測值是零，他說是恍神才會出車禍，他的車輛翻覆，但是被他撞上停在路邊的車，毀損的相當嚴重。

被撞車主：「是我們代表打電話給我們，說你們家的車子被撞了，我們大家都立馬起來，看到我們的車撞到，這麼嚴重都嚇到了，太嚴重了可能是要報廢了，需要報廢也會跟他求償。」

車主看到自己的車，被撞成這樣也很錯偔，王姓男子這一恍神得賠不少錢。

