恍神釀禍? 小貨車暴衝連撞3車 肇事駕駛驚魂未定
社會中心／趙永博 花蓮報導
花蓮吉安鄉，上個月晚上九點半左右，一名賴姓駕駛開車，撞上兩輛停放路肩的轎車，但他沒有減速，又繼續撞向路口的休旅車，造成三輛車毀損，警方獲報到場後，發現他並非酒駕，而他表示是因為恍神加上緊張，才會連續撞車，也配合採尿，釐清是否為毒駕。
員警vs.肇事駕駛：「皮包啦，皮包拿證件，手機等一下再找啦。」
連撞三輛車後，駕駛驚魂未定，連手機都找不到。監視器拍下，他開著小貨車，衝向路邊停放的白色休旅車，隨後下車查看，而在這之前，已經有兩輛車遭殃。
花蓮發生有小貨車駕駛連撞三輛車。（圖／民視新聞）
員警vs.附近居民：「它有撞到那部嗎？，有啊後視鏡也掉了，後視鏡掉到地上，齁這是怎麼開的。」
連續巨大聲響，也嚇得住戶出門查看，不只銀色轎車的後視鏡被撞毀，白色休旅車也卡進牆壁，板金凹陷，另一輛黑色轎車的後車箱，更被撞爛，警消抵達後，馬上對肇事駕駛進行酒測。
員警vs.肇事駕駛：「你從那邊過來，對我從那邊過來，是失控，（他撞了三台車）。」
花蓮發生有小貨車駕駛連撞三輛車。（圖／民視新聞）
這名36歲的賴姓駕駛，日前晚上九點半，開車去上夜班，行經花蓮吉安鄉南昌路，先撞上兩輛停放路肩的車，隨後沒有停下來，持續加速，撞上路口的休旅車，他表示是因為恍神加上緊張，導致小貨車失控，才會連續追撞。
花蓮縣吉安分局交通組長劉瑞年：「經調查，賴姓駕駛酒測值為零，執照正常，不過為求謹慎，仍對駕駛進行採尿，以釐清是否涉及毒駕。」
賴姓駕駛酒測值為零，警方也進行採尿，釐清是否毒駕。深夜連撞三輛車，幸好沒有人受傷。
原文出處：砰！小貨車暴衝連撞３車 肇事駕駛：恍神加上緊張釀禍
更多民視新聞報導
她吃薑母鴨「頭突中彈」！警抓人「忘做1事」嫌竟免罰
屏東驚傳死亡車禍！大貨車奪命 63歲婦「遭壓車底」當場斃命
警署導入勤務管理電子化系統 智慧勤務管理邁入全新里程
其他人也在看
電動車竟然充電不能超過80%！賓士要車主後果自負！
對電動車主而言，追求「滿電出門」是緩解續航焦慮的最直接方式，但如果你開的是特定年份的Mercedes-Benz EQB，這份焦慮恐怕得換個形式存在。Mercedes-Benz近日向部分EQB車主發出緊急呼籲，要求在完成軟體更新維修前，絕對不要將電池充電超過80%。這項警告並非為了延長電池壽命的日常建議，而是針對潛在火災風險的預防措施，官方直言不諱地表示，若忽視此限制，車輛可能面臨嚴重的安全後果。賓士近日向部分EQB車主發出緊急呼籲，要求在完成軟體更新維修前，絕對不要將電池充電超過80%。這起安全警示的核心在於電池組可能發生的「熱失控事件」。根據官方調查，受影響的車輛包括2022年至2023年間生產的EQB 250、300 4Matic及350 4Matic，共計169輛。這些早期的電池單元存在內部短路的風險，最令人擔憂的是，短路引發的火災不只可能發生在行駛中，即便車輛靜止停放時也可能無預警起火。雖然受影響總數不多，但由於電動車火災極難撲滅，品牌不敢掉以輕心，並已透過儀表板訊息與通知函積極聯絡車主。 令人遺憾的是，針對這些被認為不夠強韌的早期電池組，賓士目前並未打算提供硬體更換方案，而是Carture 車勢文化 ・ 23 小時前 ・ 4
Mitsubishi XForce售價79.9萬起上市！偕同話題新車「Destinator、第四代Outlader」登台北車展
2026台北新車暨新能源車大展正式登場，Mitsubishi與中華汽車以雙品牌形式隆重參展，完整集結乘用車、商用車與新能源車款，透過全產品線展出，具體呈現三菱品牌於台灣市場的最新產品布局與發展方向。本次車展最大焦點當屬全新跨界休旅Mitsubishi XForce正式發表上市，提供樂享版、酷享版、狂享版共三種版本，售價分別為79.9萬元、82.9萬元、84.2萬元。不僅如此，更同步亮相兩款市場討論度極高的話題車型「第四代Outlader、全新Destinator」，象徵三菱品牌於台灣市場的產品布局持續向前推進，展現三菱貼近台灣消費者需求，並在地深耕的決心。Zeek玩家誌 ・ 1 天前 ・ 1
最帥氣 Toyota 皇冠跑旅現身台北車展！Crown Sport 成為全場矚目焦點
2026 台北新車暨新能源車大展在 12 月 31 日盛大開幕，備受期待的 Toyota 新世代皇冠跑旅 Crown Sport 也首度現身台灣，與法拉利 Purosangue 相似的動感造型也使其成為全場矚目焦點，至於目前 Crown Sport 導入時程仍然未定，和泰汽車則表示正積極向原廠爭取中，因此對 Crown Sport 的車迷朋友們也要把握此回能見到實車的難得機會。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2026台北車展｜國產純電主力來了！Foxtron Bria正式登場
在2026台北車展舞臺上，藉由Foxtron與Luxgen共用展區的配置，不僅並未模糊品牌定位，反而更清楚顯現Foxtron作為鴻海電動車戰略核心的角色。此次參展焦點無疑落在已公布售價、並進入市場的純電掀背車Foxtron Bria，透過89.9萬元的Elegant、104.9萬元的Emerge以及114.9萬元的Pioneer三種車型編成，不只展現橫跨百萬上下的完整格局，傳達「電動車不再只是概念，而是可被日常選擇」的產品思維，也成功為Foxtron建立起台灣電動車新勢力的嶄新形象。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
福特多元購車方案揭開2026序幕：The All-New Ford Territory與Kuga新年三大好禮一次到手！
新年駕馭新氣象，福特六和年初優惠限時開跑！自2026年1月1日起至1月31日止，至全台Ford展示中心試駕任一車款，即可獲得7-11百元商品卡，入主週週抽美國之旅來回機票，於展示間拍照打卡上傳Ford(TW)官方臉書粉絲團指定貼文，再抽Ford GT科技系列樂高組。而福特六和旗下車款促銷好禮豐富，活動期間入主The All-New Ford Territory享優惠價84.9萬起（含舊換新及貨物稅減徵補助），並加碼提供三大好禮：3年內建導航圖資更新、3年MyPaaK手機鑰匙2.0服務，以及專屬行李艙旗艦套件；入主The All-New Ford Kuga 1.5T享力挺價83.9萬起（含舊換新），內含5萬元力挺購車金、高額0利率及5年原廠保固，1.5T Active再加碼3萬元配件金；感謝萬名車主一路相伴，New Ford Ranger Wildtrak限時推出回饋價154.8萬（含舊換新），再享百萬0利率；福特六和以多元購車方案揭開2026新年序幕，邀請消費者把握購車良機，展開全新駕馭旅程！新紀元油電雙能休旅The All-New Ford Territory 伴您與家人舒適前行ThCARLINK鏈車網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2026台北車展｜Hyundai七人座Palisade登場，頂規Calligraphy首度亮相
睽違四年或者期待已久？近年發展強勢的韓系品牌Hyundai過去就曾展出的旗艦七人座車款Palesade隨著第二代車型的發表，雖然錯過了2020年車展後的小改款樣式導入機會，但隨著2026台北車展正式開展，總代理南陽實業正式鬆口將在第二季在台上市，所展出的版本也是最頂規的Calligraphy車型，預期將會持續衝擊進口大型SUV在台的銷售版圖。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 2
台14甲線駕駛過彎跨雙黃線 「叭」一聲！嚇衝落山坡
台中市 / 潘虹恩 洪年輝 台中報導 往返南投縣合歡山武嶺的省道台14甲線，發生汽車衝下山谷意外，開車是64歲的陳姓婦人，疑似因為疲勞駕駛，開車經過彎道時恍神跨越雙黃線，對向車道的目擊駕駛嚇一大跳趕快按喇叭提醒，婦人緊急拉回方向盤，卻整輛車失控，衝下一旁邊坡，連人帶車滑下約20公尺深的山坡，幸好樹木阻擋，不至於掉進深谷中，婦人被警消救起時，嘴上一直念著阿彌陀佛，員警問她去哪裡等相關問題都無法回應，真的嚇壞了。 汽車開過轉彎處，對向車道一輛灰色休旅車開在雙黃線上就快逆向，目擊駕駛嚇一大跳，立刻按了喇叭，聽到叭一聲，灰色休旅車趕快往右邊，想開回車道，但車子失控，下一秒就衝出道路，整輛車滑下山坡，目擊的駕駛和乘客，看到驚險一幕，嚇到說出好幾聲哇，同時放慢車速趕快報警。車禍發生在1日上午清晨7點多，南投台14甲線松崗到翠峰途中，警消獲報到場救出休旅車駕駛，發現右手腕、脖子痠痛，雖然意識清楚，但是嚇壞了，被救起來的時候一直唸阿彌陀佛，回到現場，車子還卡在約20公尺深的邊坡，幸好有樹木阻擋，才沒有掉落更深的山谷。南投縣警仁愛分局松岡派出所所長劉保毅說：「行經該路段，不慎衝落山谷，該車駕駛擦挫傷送醫，駕駛的酒測值為零。」警方調查，休旅車駕駛是64歲的陳姓婦人是台中人，她疑似疲勞駕駛，在轉彎處跨越雙黃線後，差點與對向車輛發生車禍，後緊急拉回方向盤，卻不慎往山坡開，衝落山谷。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
車展少了德系大廠與超跑品牌！業界：汽車展重要性漸下降 轉向線上展示
台灣電動車市場迎來新局面，隨著鴻華先進科技收購納智捷後決定自行銷售車輛，首款車型Foxtron Bria成為本屆台北車展最受矚目的焦點。這場睽違2年的車展雖規模縮小，但各家車廠紛紛展示電動車新品，顯示產業轉型趨勢明顯。馬自達帶來搭載轉子引擎的ICONIC SP概念車，日韓車廠則以電動休旅為主打，展現各品牌對永續與駕駛樂趣的不同詮釋。然而，德系大廠與部分知名品牌缺席，使車展熱鬧度不如往年。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
電能休旅快節奏進化！Kia EV5確認2026年末迎接改款
雖然Kia EV5在全球多數市場才剛站穩腳步，但面對Tesla Model Y與比亞迪海獅7等對手的步步進逼，這家韓國大廠顯然不打算按兵不動。根據最新消息，Kia已正式確認將在2026年底針對EV5推出中期改款，這對於一款問世僅約兩年的新車而言，更新節奏相當緊湊。這次改款的核心目標非常明確，補強現行車款在「充電效率」與「能耗表現」上的缺點，確保EV5在競爭激烈的純電中型休旅戰區中能持續保有強勁的戰鬥力。Kia EV5才推出兩年的時間，現在宣布即將在2026年底前進行小改款。在外觀與座艙的設計進化上，2026年式EV5將導入更多新世代家族語彙。視覺上預計會換上修飾過的垂直排列LED頭燈組與全新空力保險桿，讓整體風格向旗艦EV9看齊。座艙內部則極具看頭，預計將參考先前發表的「Weekender」概念車，捨棄現行的分體式雙螢幕，轉而採用一體化的數位面板，並導入副駕駛側的多功能顯示區。此外，部分市場採取的非對稱長凳式前座設計，也可能在改款中回歸主流的中控扶手配置，以提升人體工學與儲物機能。 技術規格層面，「充電速度」的升級將是本次改款的重頭戲。現行EV5為了成本考量，並未採用高階的800V ECarture 車勢文化 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
Suzuki純電休旅e Vitara開賣115萬起！同框Jimny「TOMICA 55週年聯名版」登台北車展
為期5天的2026台北新車大展登場，Taiwan Suzuki於展中正式亮相發表全新純電休旅e Vitara，其為品牌首款全球戰略電動車（BEV），憑藉獨特的產品定位、先進的電能四驅技術與強悍的SUV設計語彙，為台灣電動車市場注入全新的日系動能。全新Suzuki e Vitara提供2WD及AllGrip-e車型，售價分別為新台幣115萬元、123萬元。Zeek玩家誌 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
Lexus以年度掛牌數28,628台，再度衛冕台灣豪華車市場年度銷售冠軍，寫下三連霸的優異表現。
2025年豪華車市場合計登錄102,101台，去年比僅88.4%，但和泰汽車總代理的Lexus品牌逆勢成長，以年度掛牌數28,628台、去年比100.4%的成果，再度衛冕台灣豪華車市場年度銷售冠軍，寫下三連霸的優異表現。LEXUS休旅車深受消費者青睞，NX、RX、UX三款休旅車佔據豪華車市場年度銷售量TOP 5，印證其不凡的產品魅力。NX車系以11,094台的累積銷售，於中型豪華休旅級距再度繳出年度銷售破萬台的佳績；RX車系則以卓越的駕馭性能表現在中大型豪華休旅級距締造亮眼成績，全年登錄5,743台；都會跨界休旅UX及LBX，則以4,832台與2,408台的掛牌數，成為小型豪華休旅市場的首選；ES車系全年累計1,902台，彰顯LEXUS在中大型豪華房車市場的實力；LM車系則以2,277台的掛牌數，刷新豪華MPV級距的年度歷史銷售紀錄。秉持Experience Amazing的品牌精神，LEXUS不斷追求創新、豪華與細緻工藝，致力提供消費者豐富多元的車款選擇，並打造超越期待的移動體驗。+領牌車輛數目資料來源為2025年1月1日~2025年12月31日交通部公路總局統計查詢網在統計期間內新CARLINK鏈車網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
Porsche 911 Spirit 70領銜！台北保時捷中心集結超豪華「個人化訂製極致車款」陣容登台北車展
2026台北新車暨新能源車大展登場，作為全台唯一獲得德國原廠認證「保時捷個人化訂製配備合作夥伴（Porsche Exclusive Manufaktur Partner）」的授權經銷商-汎德永業集團台北保時捷中心本屆車展以「限量車款與個人化訂製配備」為核心，呈獻一場風格獨具、色彩繽紛的五感饗宴。由首度在台亮相、全球限量1,500部、售價約1,525萬元的911 Spirit 70擔綱領銜，偕同身價高達近2,300萬元、搭載Manthey性能套件的911 GT3 RS共同坐鎮主秀。此外，源於保時捷歷史上著名經典顏色的保時捷嚴選選色，不僅有911 GT3 RS的「海灣藍」令人矚目，身披「極致紫」的全新Macan Electric風采出眾、選用「金屬希臘灰」的Taycan獨樹一幟，Cayenne Black Edition、Panamera、718 Spyder RS與Macan等車款亦同台競演，將Porsche精湛的工藝美學與無限的客製化潛力，完整呈現在所有車迷面前。Zeek玩家誌 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
和泰商用車五連霸，指定車款享5年14萬公里新車保固、汰舊換新最高30萬購車金等多項優惠！
和泰商用車以深獲信賴的品牌價值、完整的商品陣容與穩健的販賣服務體系，成為顧客最安心信賴的商用車夥伴，2025年和泰商用車3.49噸(含)以上市場登錄6,611台，市佔率37.6%，再創佳績，連續五年(2021~2025年)榮獲商用車總市場銷售冠軍五連霸，於廣大車主的支持下，再創市場領導里程碑。為感謝全台車主長期以來的肯定，2026年推出「五連霸業、共榮獻禮」感恩回饋活動，以更完善的保固服務與更有感的購車優惠，回饋所有車主。「五連霸業 共榮獻禮」優惠開跑，購車即享5年/14萬新車保固(以先到者為準)，汰舊換新購買HINO車系最高可享30萬購車金「五連霸業 共榮獻禮」於2026/1/1起購買HINO全車系及TOYOTA GRANVIA、HIACE車款，即享5年或14萬公里新車保固(以先到者為準)，全面守護所有顧客。另於2026/1/1至3/31期間，凡汰換符合1至4期排放標準之老舊商用車，並購買HINO 300系6.5~8噸，享NT$10萬元購車金、購買HINO 500系全車系，享NT$20萬元購車金、購買HINO 700系拖車頭及CARGO車型，享NT$30萬元購車金回饋。TOYOTA商CARLINK鏈車網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
2026台北車展／BMW最兇小鋼炮來了！限量M2 CS首度登台 563萬僅12輛
「2026台北新車暨新能源車特展」正式揭幕，BMW以完整產品陣容成為全場焦點，其中最吸睛的，莫過於首度在台亮相的全新BMW M2 CS。這款被視為品牌性能信仰延伸的限量之作，透過更純粹的設定，直接點燃車迷對M Power的熱血期待。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 2
歡慶Kia連續3年在台銷售破萬台，限時入主享3重禮遇，再享6年6大系統延長保固！
Kia總代理台灣森那美起亞面對2025年全台車市衰退約10%的大環境挑戰，Kia仍逆勢成長，以近4%的年成長率達成全年度10,624台的銷售佳績！不僅連續3年銷售突破萬台大關，更再創歷史新高紀錄！其中The Sportage進口極致休旅2025全年銷售突破3,400台，自上市以來更已累計獲得全台近12,000名車主的肯定.....The Sorento新能源旗艦LSUV在導入油電動力後，不僅於2025年以近800台創下歷史年度銷售新高紀錄，並以年成長率超過180%的驚人成長，榮登同級進口大型SUV銷售年成長率冠軍！The Carnival全功能豪華休旅，則以近2,000台的銷售佳績，榮登2025年同級進口大型MPV銷售冠軍寶座！此外，Kia商用車卡旺K2500，更以突破2,200台的佳績，創下在台年度銷售新高！Kia總代理台灣森那美起亞為感謝所有車主的支持，特別推出「六年六大系統延長保固」方案，凡符合資格的車輛皆能獲得含引擎本體、引擎燃油系統、引擎進排氣系統、引擎冷卻系統、引擎電系與變速箱等六大系統的第六年延長保固；同時為了與更多熱愛Kia的朋友們分享連續3年銷售破萬台佳績的榮耀，特別CARLINK鏈車網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
2025折舊最快車款排行榜 前五名中四款都是特斯拉
近期「美國新聞與世界報導」（U.S. News & World Report）列出2025年折舊最快的車款，其中上榜者幾...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 2
砰! 彰化婦疑恍神衝撞側翻 消防栓被撞斷水狂噴
中部中心 / 李文華 彰化報導彰化伸港鄉發生驚悚車禍，一名55歲婦人開休旅車，載著女兒及兩名孫子出門返家途中，但開車過程疑似恍神，整輛車衝撞路邊的電桿及消防栓後側翻，消防栓當場斷裂水柱狂噴，車上駕駛和乘客輕微受傷，而車上嬰兒所幸只有臉部輕微的挫傷，通通送醫觀察。車禍現場休旅車自撞後側翻 出動救護車到場救援。（圖／翻攝畫面）休旅車開在彰化伸港鄉中山路，車輛越開越偏，失控往電桿和消防栓猛烈一撞，消防栓斷了水柱狂噴，轎車當場側翻。救護車到場，火速救援，車子是55歲婦人開的，載著女兒和兩名孫子，兩名大人輕微受傷沒事，那孩子呢？車禍現場的消防栓也被撞斷 駕駛沒有酒駕肇因有待釐清。（圖／翻攝畫面）雖然男嬰從外表看起來沒什麼事情，也沒有嚎啕大哭，但救護人員還是將四人送醫觀察。車禍發生在1日當天接近中午，強烈的撞擊力道，讓消防栓斷裂水狂噴，路面瞬間淹水，一片混亂。疑似恍神撞車，造成車輛毀損，公共設施也被撞壞，車禍肇因，有待釐清調查。原文出處：砰！彰化婦人疑恍神衝撞側翻 消防栓被撞斷水柱狂噴一片混亂 更多民視新聞報導休旅車右偏撞2車＂騰空飛起＂ 四輪朝天橫躺路中央碰! 貨車直衝撞路邊車再撞柱子 疑疲勞駕駛釀禍太扯！綠提案譴責中國圍台實彈軍演 藍白立委竟聯手否決民視影音 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
Harley-Davidson精選三大核心車系六車款登台北車展！同步推展場限定限量購車禮遇
全球機車文化的領導品牌Harley-Davidson登陸「2026台北新車暨新能源車大展」，以最豪華的車系陣容與最具吸引力的「展場限定購車專案」，邀請車迷玩家親臨體驗美式機車標竿的自由精神。本次哈雷展區以「經典傳承 x 自由精神」 為主題，將百年經典工藝與現代頂尖科技完美融合，展出三大核心車系的六款精選車型；同時針對不同車系，隆重推出年度入主專案，包括Softail車系限時限量展覽專案、Touring豪華旗艦車系150萬零利率專案。台灣哈雷誠摯邀請所有熱愛自由、激情與浪漫的車迷玩家，在2026台北新車大展親臨展區、感受哈雷的磅礡魅力。Zeek玩家誌 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
寶嘉聯合車展集「4品牌、19款車」全場最好逛！9大新車搶先曝光、首發開賣Peugeot 408 GT Rapide
2026台北新車暨新能源車大展於台北世貿一館展開，寶嘉聯合集結旗下Alfa Romeo、Citroen、Jeep與Peugeot四大品牌，以全場第二大展區的規模盛大登場，打造單一場域中「品牌數量最多、展車數量最多、全新車款數量最多」的多品牌車款陣容，具體呈現寶嘉聯合深耕台灣市場、多品牌產品佈局的完整度與整合實力，成為本屆車展的重要焦點展區，並透過多款新世代車型的搶先亮相，揭示2026年產品導入與市場佈局的序章。Zeek玩家誌 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
TOYOTA好禮最後倒數！入主指定車款就送Samsung微型智慧投影機。
本月入主Toyota COROLLA CROSS(汽油/油電)、YARiS CROSS、COROLLA ALTIS(汽油/油電)、TOWN ACE、VIOS，就送原價28,900元 SAMSUNG 第2代The Freestyle 微型智慧投影機，再享最高80萬0利率.....TOYOTA戰勝關稅寒冬，2025年全年領牌數上看12萬4千台。為回饋廣大消費者長期的支持與愛護，TOYOTA台灣總代理和泰汽車加碼延長「TOYOTA買好車享好視」限量優惠活動，本月入主COROLLA CROSS(汽油/油電)、YARiS CROSS、COROLLA ALTIS(汽油/油電)、TOWN ACE、VIOS，就送原價28,900元 SAMSUNG 第2代The Freestyle 微型智慧投影機註1，再享最高80萬0利率註2及5年14萬公里延長保固。本次活動贈品 Samsung The Freestyle 微型智慧投影機，採用0.8kg的超輕量機身，極致輕巧、方便攜帶，無論是在家中放鬆、好友咖啡廳聚會或戶外露營，都能隨時隨地提供劇院級的大畫面。其獨特的180度旋轉設計打破空間限制，讓天花板、帳篷都能輕CARLINK鏈車網 ・ 1 天前 ・ 發起對話