恍神釀禍? 小貨車暴衝連撞3車 肇事駕駛驚魂未定

社會中心／趙永博 花蓮報導

花蓮吉安鄉，上個月晚上九點半左右，一名賴姓駕駛開車，撞上兩輛停放路肩的轎車，但他沒有減速，又繼續撞向路口的休旅車，造成三輛車毀損，警方獲報到場後，發現他並非酒駕，而他表示是因為恍神加上緊張，才會連續撞車，也配合採尿，釐清是否為毒駕。

員警vs.肇事駕駛：「皮包啦，皮包拿證件，手機等一下再找啦。」

連撞三輛車後，駕駛驚魂未定，連手機都找不到。監視器拍下，他開著小貨車，衝向路邊停放的白色休旅車，隨後下車查看，而在這之前，已經有兩輛車遭殃。

砰！小貨車暴衝連撞３車 肇事駕駛：恍神加上緊張釀禍

花蓮發生有小貨車駕駛連撞三輛車。（圖／民視新聞）









員警vs.附近居民：「它有撞到那部嗎？，有啊後視鏡也掉了，後視鏡掉到地上，齁這是怎麼開的。」

連續巨大聲響，也嚇得住戶出門查看，不只銀色轎車的後視鏡被撞毀，白色休旅車也卡進牆壁，板金凹陷，另一輛黑色轎車的後車箱，更被撞爛，警消抵達後，馬上對肇事駕駛進行酒測。

員警vs.肇事駕駛：「你從那邊過來，對我從那邊過來，是失控，（他撞了三台車）。」





砰！小貨車暴衝連撞３車 肇事駕駛：恍神加上緊張釀禍

花蓮發生有小貨車駕駛連撞三輛車。（圖／民視新聞）









這名36歲的賴姓駕駛，日前晚上九點半，開車去上夜班，行經花蓮吉安鄉南昌路，先撞上兩輛停放路肩的車，隨後沒有停下來，持續加速，撞上路口的休旅車，他表示是因為恍神加上緊張，導致小貨車失控，才會連續追撞。

花蓮縣吉安分局交通組長劉瑞年：「經調查，賴姓駕駛酒測值為零，執照正常，不過為求謹慎，仍對駕駛進行採尿，以釐清是否涉及毒駕。」

賴姓駕駛酒測值為零，警方也進行採尿，釐清是否毒駕。深夜連撞三輛車，幸好沒有人受傷。





原文出處：砰！小貨車暴衝連撞３車 肇事駕駛：恍神加上緊張釀禍

