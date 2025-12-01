社會中心／黃兆康 新竹報導

新竹東區今天（週一）晚上，發生一起連環撞車禍！一輛白色轎車，停等紅燈時，駕駛疑似恍神，往前追撞前方四輛機車！一輛雙載機車更一度被拖行，機車上的女乘客直接被捲入車底！一旁的民眾見狀，合力將轎車台起來協助脫困！好險沒生命危險。

四台機車正停等紅燈，沒想到等到一半，後方白色轎車，直接往前衝撞，騎士們連人帶車，宛如骨牌般一樣被撞倒，白色還往前滑行，把一輛機車往前嚕！雙載機車倒地後，機車後座的乘客被捲入車底動彈不得，好幾10人合力將轎車抬高，成功將人救出。救護車火速趕抵現場，馬上確認傷者狀況。

好險騎士還能回答，生命徵象穩定沒生命危險，突如其來的連環撞車禍，真的嚇壞不少人！

恍神釀禍！新竹汽車駕駛「撞四機車」 一女卡車底「民眾抬車救援」

恍神釀禍！新竹汽車駕駛「撞四機車」 一女卡車底「民眾抬車救援」。（圖／民視新聞）

協助報案民眾：「我就聽到砰砰砰的聲音，我一回頭看就發現有人在車底下了，趴在車底被壓住這樣子，旁邊的人全部都把機車停著，就去幫忙那個(救人)，然後我就趕快報警叫救護車這樣子。」

機車倒一片，滿地都是破碎零件，事發就在新竹東區，食品路和西大路的交叉路口，1號晚上七點多，正是下班尖峰時段，駕駛疑似恍神，才會停等紅燈停到一半，突然往前暴衝，撞上4輛機車，其中一輛雙載機車，後坐的28歲女乘客，被捲入車底，相當驚險！車禍一共造成五人受傷。

恍神釀禍！新竹汽車駕駛「撞四機車」 一女卡車底「民眾抬車救援」

恍神釀禍！新竹汽車駕駛「撞四機車」 一女卡車底「民眾抬車救援」。（圖／民視新聞）遭撞騎士：「我還在看到底是哪一邊，我要閃那個聲音，結果才看完以後，車就整個撞過來，剛剛還站不起來一直坐在路中。」

恍神釀連環撞意外！車主後續勢必得面臨賠償責任，警方也深入釐清事發原因。

