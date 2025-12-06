恍神？女駕駛闖紅燈 2車碰撞「噴飛翻覆」車撞爛

高雄一名女駕駛開休旅車，路口闖紅燈，兩車碰撞噴飛釀兩車翻覆，肇事駕駛受傷。（圖／TVBS）

高雄市前鎮區發生一起嚴重車禍，一名40歲郭姓女駕駛於6日早上8點多行經中山四路時，疑似恍神闖紅燈，導致三車連環撞擊。事故造成兩輛車輛嚴重翻覆，包括郭女在內共有2人受傷送醫。警方初步調查顯示，肇事者並無酒駕或身體不適情形，事故原因仍在進一步調查中。

高雄一名女駕駛開休旅車，路口闖紅燈，兩車碰撞噴飛釀兩車翻覆，肇事駕駛受傷。（圖／TVBS）

這起事故發生在高雄市前鎮區中山四路上，當時郭姓女子駕駛休旅車行經路口時，完全無視紅燈直接衝入車流中。正當郭女闖入路口的瞬間，一輛白色小貨車駛來，駕駛來不及反應，煞車也無法及時停下，兩車猛烈相撞。碰撞的巨大衝擊力導致休旅車被彈飛並翻覆，現場揚起大量沙塵，附近的機車騎士嚇得緊急煞車，幸好沒有被波及。白色小貨車因撞擊力道過大，同樣失控翻覆，90度側躺在路中央，車頭嚴重毀損。

廣告 廣告

高雄一名女駕駛開休旅車，路口闖紅燈，兩車碰撞噴飛釀兩車翻覆，肇事駕駛受傷。（圖／TVBS）

事故現場一片混亂，休旅車翻倒在路旁，車身嚴重凹陷變形，幾乎面目全非。除了郭女的休旅車和楊姓男子駕駛的白色小貨車外，另有一名林姓男子的車輛也被擦撞，所幸林男並未受傷。警消迅速趕到現場協助被困的駕駛脫困，並將受傷者送醫治療。

警方表示，三方駕駛經酒測均無酒精反應，事故僅造成郭女擦挫傷送醫治療。初步研判事故原因為一方車輛闖紅燈，詳細肇事責任將由交通大隊進行後續分析研判。

據了解，郭女平常就有開車的習慣，但事故發生後她向警方表示已經不記得當時的經過，可能是因恍神而闖紅燈導致這起嚴重車禍。事發當下郭女也受到極大驚嚇，事故的確切原因仍有待警方進一步釐清

更多 TVBS 報導

闖紅燈撞機車！女攜幼子「3度下跪」：別報案…仍肇逃

國道三號施工恐怖追撞！砂石車追撞兩車 人卡車內困

把轎車當輕軌？7旬婦開車誤闖 竟沿軌道「狂開7百公尺」

國道上躺了人！ 男「摔出車外」1車險失控、後車急剎

