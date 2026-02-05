恍神？小貨車掃倒8機車 再撞燈桿.民宅門口轎車

桃園市 / 綜合報導

桃園市桃園區中正三街，4日深夜11點多，一輛小貨車行經彎道路段時，失控掃過8輛機車以及燈桿，再波及民宅大門口的轎車和鐵捲門，整條街道一片凌亂，許多民眾聽到巨響，趕緊衝出來查看！好險小貨車沒撞到人，駕駛也沒受傷，而他供稱是因為恍神才會肇事，不過也有居民表示，附近因為有菜市場，許多貨車深夜趕送貨，懷疑是開快車才導致車禍。

小貨車行經彎道絲毫沒減速，下一秒掃過整排機車，直直撞上燈桿又波及民宅鐵捲門，整輛車轉了半圈才停下，深夜巨響嚇壞附近居民，附近居民說：「這到底怎麼回事啊。」肇事的小貨車，整輛打橫停在路中間，車尾壓在白色轎車引擎蓋上，路旁整排機車更慘，通通像保齡球一樣東倒西歪，零件碎片散落一地。

廣告 廣告

附近居民VS.記者說：「(有沒有嚇到)，有啊，就是嚇到才會醒過來，(出來看到什麼情況)，很多人出來看，那邊也撞到壞光光。」事發在4日晚間11點多，桃園市桃園區中正三街，一名朱姓男子駕駛小貨車，先撞路邊8輛機車再撞燈桿，最後直衝民宅大門，好險當時門口沒人，只有鐵捲門和轎車被波及，所幸沒人受傷，轎車引擎蓋被撞凹一個大洞，鐵捲門更是正面往內位移，現在要關門都關不上，住戶無辜被波及實在好無奈。

附近居民陳小姐VS.記者說：「聽他們講的狀況，是那個早市的那個(攤商)要工作，很趕然後為了要衝過去，其實大家有一直在抱怨說，像那個菜車啊貨車啊，每次經過這裡速度都很快。」

由於該處屬於轉彎路段，地面上早有標示減速線，但肇事駕駛供稱，當時因為恍神，才導致過彎時失控，桃園市警局桃園交通中隊小隊長涂勝雄說：「經實施檢測，駕駛並無酒駕毒駕等情事，後續責任由警方釐清中。」深夜這一撞所幸沒人傷亡，不過這回闖下大禍，等著駕駛面對的，還有後續的高額賠償。

原始連結







更多華視新聞報導

疑拚單搶快？ 小貨車失控自撞翻3圈 車變形.床單四散

男自撞分隔島再撞2車 午休駕駛嚇：車被撞到拋起

驚險！小貨車隧道失控翻 後車乘客淡定喊「剎車」

