恍神？汽車猛撞物流車 司機卸貨遭猛撞斷肢命危

記者莊淇鈞／新北報導

事故發生後消防隊獲報到場搶救。（圖／翻攝畫面）

新北市鶯歌區八德路上，今天（24日）凌晨2時許，發生1起嚴重的追撞車禍，1輛沿八德路往桃園方向行駛的汽車，疑因駕駛恍神失控，在未減速的情況下猛撞1輛物流車，讓正在卸貨的司機被夾困在2車之間，造成其左腿當場斷肢分離，右腳亦出現嚴重開放性骨折，消防隊獲報到場救出受困的張男，過程中張男一度沒了生命徵象，目前正在開刀搶救中，肇事的鍾男經警方酒測，酒測值為0，毒品唾液快篩亦呈陰性，初步排除酒駕、毒駕可能。

廣告 廣告

事故現場情形。（圖／翻攝畫面）

據了解，1名21歲的鍾姓男子開著車，在鶯歌八德路上往桃園方向行進，在未減速的情況下，直接猛撞正在物流車後方卸貨的54歲的司機張姓男子，張男左腳當場被撞的斷肢分離，右腳亦出現嚴重開放性骨折，而肇事駕駛鍾男下車時步履不穩，似乎腿部也是有受到輕傷。

肇事的鍾男也受傷。（圖／翻攝畫面）

新北市消防局獲報後，派遣5輛消防車及多輛救護車到場搶救，張男被救出後送醫時一度失去生命徵象，目前仍在醫院搶救進行手術中。

警方獲報到場對鍾男型酒測，酒測值為0並未酒駕，毒品唾液快篩亦呈陰性，初步排除酒駕、毒駕可能。三峽警分局表示，接獲通報後已由交通分隊進行事故現場繪製、二橋派出所協助交通管制，及通知鑑識人員到場進行蒐證；並將回調車禍撞擊前之相關監視器畫面，以釐清事故確切發生原因及相關肇責。

更多三立新聞網報導

台鐵樹林站疑遭民眾闖入鐵軌 警帶回釐清恐裁罰5萬元

越籍女變身爆乳女僕養身館賣淫 警攻堅在密室逮4人

新北男不滿親妹多次被揍替出頭 拿刀怒砍家暴男友

驚險畫面曝光！賓士車竄出巷口 小黃急閃不及仍被撞翻

