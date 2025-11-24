恍神？汽車猛撞物流車 司機卸貨遭猛撞斷肢命危
記者莊淇鈞／新北報導
新北市鶯歌區八德路上，今天（24日）凌晨2時許，發生1起嚴重的追撞車禍，1輛沿八德路往桃園方向行駛的汽車，疑因駕駛恍神失控，在未減速的情況下猛撞1輛物流車，讓正在卸貨的司機被夾困在2車之間，造成其左腿當場斷肢分離，右腳亦出現嚴重開放性骨折，消防隊獲報到場救出受困的張男，過程中張男一度沒了生命徵象，目前正在開刀搶救中，肇事的鍾男經警方酒測，酒測值為0，毒品唾液快篩亦呈陰性，初步排除酒駕、毒駕可能。
據了解，1名21歲的鍾姓男子開著車，在鶯歌八德路上往桃園方向行進，在未減速的情況下，直接猛撞正在物流車後方卸貨的54歲的司機張姓男子，張男左腳當場被撞的斷肢分離，右腳亦出現嚴重開放性骨折，而肇事駕駛鍾男下車時步履不穩，似乎腿部也是有受到輕傷。
新北市消防局獲報後，派遣5輛消防車及多輛救護車到場搶救，張男被救出後送醫時一度失去生命徵象，目前仍在醫院搶救進行手術中。
警方獲報到場對鍾男型酒測，酒測值為0並未酒駕，毒品唾液快篩亦呈陰性，初步排除酒駕、毒駕可能。三峽警分局表示，接獲通報後已由交通分隊進行事故現場繪製、二橋派出所協助交通管制，及通知鑑識人員到場進行蒐證；並將回調車禍撞擊前之相關監視器畫面，以釐清事故確切發生原因及相關肇責。
更多三立新聞網報導
台鐵樹林站疑遭民眾闖入鐵軌 警帶回釐清恐裁罰5萬元
越籍女變身爆乳女僕養身館賣淫 警攻堅在密室逮4人
新北男不滿親妹多次被揍替出頭 拿刀怒砍家暴男友
驚險畫面曝光！賓士車竄出巷口 小黃急閃不及仍被撞翻
其他人也在看
台灣週休三日有望實施？「上班四天、放三天」達連署門檻 這天見分曉
台灣週休三日有望實施？國內眾人關注高工時問題，有民眾透過「公共政策網路參與平台」提案推動週休三日，目前已突破5000人附議門檻，獲得5768人支持，主管機關勞動部依法須在12月7日前提出正式回應。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
4年新車突起火燃燒成廢鐵！駕駛下交流道「抖動冒煙」秒逃命
台北許姓男子與友人開車前往雲林出遊，沒想到行經國道一號虎尾交流道時，車輛竟在紅綠燈處突然起火！原本計畫去國軍罐頭工廠的2人，在發現引擎冒白煙時立即下車逃生，所幸及時避開火勢，才沒造成人員傷亡。消防隊到場僅花5分鐘就撲滅火勢，但這輛僅4年車齡的汽車已成廢鐵。車主強調平時有正常保養，起火原因仍有待釐清。TVBS新聞網 ・ 18 小時前
快訊／高雄夢時代爆意外！70歲香港人吃饗食天堂噎到OHCA
週末聚餐釀意外！高雄夢時代今（23）日晚間19時許，一名70歲婦人於吃到飽用餐時，疑似被異物噎到，當場倒地失去呼吸心跳。消防局出動2車4人前，目前送醫搶救中。詳細事發原因有待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
獨家／只剩副駕完整！花26萬買中古車 連車頂都拼接
獨家／只剩副駕完整！花26萬買中古車 連車頂都拼接EBC東森新聞 ・ 11 小時前
與男友吵架狂灌600cc高粱酒 女倒臥超商送醫
南投縣 / 綜合報導 南投一名48歲女子，和男朋友吵架，她賭氣跑到超商買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，沒多久就醉倒不省人事，警方到場時，女子意識模糊，還吐出紅色不明液體，救護車趕緊把她送醫治療，醫師提醒，酒精不但會造成意識不清、嘔吐，飲用過量還可能引發休克，尤其平常不常喝酒的人更要注意。48歲女子倒在超商內，意識模糊，家人又急又無奈，女子家人VS.女子說：「妳這樣子，救護車來，警車也來，大家都來麻煩，店員也沒辦法營業。」員警VS.女子說：「需不需要我們扶妳，(好)。」女子原本還能跟員警對話，但隨後就不省人事，還吐出紅色不明液體。員警趕緊叫救護車，原來女子和男朋友吵架，賭氣跑到超商，買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，員警VS.消防人員說：「可能有吵架，然後她就喝高粱，聽說她平常沒有在喝酒。」女子平常不喝酒，卻一口氣乾掉整瓶高粱，救護人員緊急把她送醫治療，化解危機，醫師指出，酒精會造成人體意識不清、嘔吐，飲用過量還可能引發休克致命。南投醫院神經內科主任張嘉為說：「甚至你可能過度飲酒，可能造成昏迷，誘發嘔吐反射，真的吐出來，結果就在昏迷情況下，造成吸入性肺炎，甚至直接造成氣管的阻塞，造成缺氧而死亡。」過去曾經有民眾喝完半瓶高粱後猝死，也有女大生喝完高粱酒睡著，結果被嘔吐物卡住氣管窒息死亡的意外，醫師提醒，平常不喝酒，或本身有心血管疾病的人，更要小心飲酒過量，以免造成生命危險。 原始連結華視影音 ・ 21 小時前
宜蘭轎車違規"占車道買早餐" 後方整路回堵 民眾氣投訴
地方中心／黃富溢 宜蘭報導周五（22）早上7點多，正值上班尖峰時段，宜蘭有轎車違規停在路中央，占據約2/3車道，讓副駕乘客下車買早餐，後方車輛按喇叭示意，反遭回嗆，造成後方整排車輛回堵大塞車，只剩機車勉強通過，整整占了四、五分鐘後才離開，引發後方駕駛不滿投訴。行車紀錄器拍下，前方一輛白色自小客車，打著雙黃燈停在路中央，占據2/3車道，隨後往前挪到雙白線旁，讓後方整排汽車回堵、動彈不得，只剩機車能勉強鑽過。這時副駕乘客還悠哉下車買早餐，就這樣霸占了四、五分鐘才離開，彷彿把街道當自己家，誇張行徑，讓後方駕駛氣得投訴。聲源:投訴人(變音)：「下車買早餐，然後是有示意按他的喇叭，就是後面已經滿嚴重的塞車，因為上班時間嘛，那車主還下車就是罵人啊，說買個早餐停車怎樣什麼的，是有一點啦(嚇到)就是有一點恐懼的感覺這樣子，我有點害怕這樣」。附近民眾：「這裡雙白線有車停在那邊買東西，車全部都兩排，所以有車違停 ，擋在那邊才會過不去」。附近民眾：「等好幾台車才能出去，(為什麼)紅綠燈很多，車子它也不讓你啦」。白車駕駛違規停車，造成大塞車。（圖／民視新聞）白車駕駛違規停車，造成大塞車！事發就在宜蘭中山路五段過宜蘭橋往北方向，周五早上7點多當時正值上班時間，車流量大，轉彎直行車輛全卡在一起，加上雙白線怕違規被檢舉，民眾不敢亂超車，結果被這台違停轎車害到動不了。警方獲報後到場已經不見了。宜蘭分局新生所所長 黃柏瑋：「本分局確有接獲110報案，惟派員趕赴現場未發現違規車輛，續責由轄區派出所於重點時段加強巡邏、取締違規」。宜蘭轎車違規「占２／３車道。（圖／民視新聞）違規占用車道，依道交條例，可處600到1200元罰鍰，一時圖方便隨意停車。造成整條路大塞車，不僅害了別人，還可能吃上罰則。原文出處：宜蘭轎車違規「占２／３車道」買早餐 引後方整路回堵民眾氣投訴 更多民視新聞報導血管堵住「元凶不是油」！醫揪出餐桌上真兇：最容易被忽略大苑子董座親赴果園道歉 農場再發聲：今年不賣任何一顆石虎柳丁給他們擁愛反暴力、鄰里齊守護！ 高市跨局處推動防治與預防民視影音 ・ 1 天前
Model B 確定以 Foxtron Bria 身分量產市售！北美版 Model C 也有望在台上市
裕隆自主品牌 Luxgen 是否賣給鴻海仍撲朔迷離，不過從今年鴻海科技日展出車款來看，接下來鴻華先進可能以 Foxtron 之名直接展開銷售，除了 Model B 量產版命名 Bria 之外，造型有別於 n7 的美規版 Model C 也有望在台販售。自由時報汽車頻道 ・ 20 小時前
MLB/大谷翔平超暖心！無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平22日透過個人Instagram無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」（Shohei Ohtani Family Foundation），並公開充滿溫馨感的圓形標誌。該基金會標誌中，不僅可見背號17號的大谷本人剪影，還包括妻子真美子、兩人牽著手的長女，以及愛犬Dekopin的身影，底部標註「est. 2025」字樣，象徵基金會將於明年正式啟動。中天新聞網 ・ 1 天前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 1 天前
2025 鴻海科技日｜Luxgen n⁵ 掰了！ Model B改以Foxtron「Bria」搶先登場！
是為展現代工實力的鴻海科技日，今年除了聚焦AI人工智慧與機器人，營收引擎之一的電動車也同樣亮眼，除了大抵維持2024年的家族成員，並且針對使用需求進行小改款強化，以及邁向量產之路的修改，但要說「重中之重」的，還是將以Bria之名正式發表的Foxtron Model B跨界休旅！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 2 天前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 1 天前
廟會車輛擋道應變方法多 民眾人肉千斤頂.堆高機抬車
其實廟會出現車輛擋道，經常發生。比如三年一次、吸引許多人朝聖的屏東東港迎王平安祭，去年就曾被人目擊，汽車擋到千歲王爺的路，廣播很多次還是找不到車主，眾人只能當「人肉千斤頂」合力抬車，就連警察也來指揮，...華視 ・ 1 天前
【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、沐心泉白雪木、新社花海、仙草花節、礁溪溫泉燈花季、士林官邸菊展、銅鑼杭菊...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有新北歡樂耶誕城、沐心泉白雪木、新社花海、仙草花節、礁溪溫泉燈花季、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、鸚鵡螺圖書館、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 週前
北市老字號銀樓「賣假LV手鍊」？ 老闆娘喊冤：只幫忙代購
社會中心／馬聖傑、吳培嘉 台北報導台北市大同區一家老字號銀樓，日前被LV在台代理人檢舉，業者涉嫌在店內販售未經授權的LV金鐲，LV在台代理人購買後送驗，確認上面的圖樣與真品不符向警方檢舉，近日，檢方依商標法起訴業者，業者今天（週日）出面喊冤，表示都是幫客人代購，並沒有在櫃上陳列販賣。走進銀樓看得眼花撩亂，湊近一看，這款金手鐲格外顯眼，有著一朵白色山茶花、或是像這款有獨特四葉草造型，都很受消費者歡迎，但這些造型乍看下，都像專櫃品牌LV或香奈兒的標誌性符號。LV在台代理人接獲檢舉，來到北市這家老字號銀樓購買後隨即送驗提告，老闆娘出面喊冤。北市老字號銀樓「賣假LV手鍊」？ 老闆娘喊冤：只幫忙代購。（圖／民視新聞）當事銀樓業者：「因為一直被消費者說你們怎麼沒有賣，不然就幫他從網路上面買來，然後他如果要就幫他買，你怎麼不去講那個菜市場拿來裝袋子的，你怎麼不去抓那些啊？」老字號銀樓就在台北市大同區，去年8月LV在台代理人接獲檢舉，以2萬6千8百元買下一條有著LV經典花紋圖案的手鍊，送驗後確認上面的圖樣與真品不符向警方檢舉。老闆娘說，店內主要做黃金買賣，這種款式的手鍊都是客人要求才會進貨代購，並非刻意販售這類商品。但檢方認為店內的確有陳列而且還標價販售，還是依商標法起訴。當事銀樓業者：「我們只會做幫忙買的動作，而並不會說自己檯面上也放一大堆，(客人)實際上詢問是有，最主要是消費者不敢在網路上面買。」北市老字號銀樓「賣假LV手鍊」？ 老闆娘喊冤：只幫忙代購。（圖／民視新聞）非本案律師 李育昇：「店家所陳列販售的商品上面，有精品品牌的標誌，足以誤導消費者，讓人誤以為該商品是正品，已經侵害精品商標權涉犯侵害商標罪，要處三年以下有期徒刑拘役或併科二十萬元以下的罰金。」雖然業者可以跟LV集團和解，但和解費勢必又是不小數目現在檢方請求法院將蒐證買下的手鍊沒收，接下來也要追查，還有哪些銀樓涉嫌違法販售這類商品。原文出處：北市老字號銀樓「賣假LV手鍊」？ 老闆娘喊冤：只幫忙代購 更多民視新聞報導她提議共度三人夜遭男友拒絕？ 47歲女子怒打男方臉遭控家庭暴力安心生育！「這縣市」公托量勇奪全國之冠 市長：感謝托育員辛勞台中爆隨機攻擊 男持美工刀揪女髮撂狠話：敢報警就殺人民視影音 ・ 14 小時前
【內有影片】除了售價和上市日期，你想知道的Model B資訊都在這！Model D MPV奢華初體驗、Model C北美版接續n7改款、Model A全新參考車型等，鴻海科技日電動車資訊懶人包。
三種編成、六種車色、有什麼選配，甚至連行李廂空間都全部告訴你，雖然還不知道上市日期，但基本上明年農曆春節開新車過年應該沒問題，一直在等Model B上市的你，千為別錯過這支影片！車水馬龍網 ・ 19 小時前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 1 天前
今年冬天，別讓寒冷成為他們夜晚的恐懼...邀你認購愛心棉被衣物，守護獨居長輩、弱勢孩童溫暖過冬
你能想像嗎？在那些我們裹著棉被還覺得冷的夜裡，有一群弱勢孩子與長者，正穿著不合時宜的單薄衣物，在屋內瑟瑟發抖，「保暖」這件事也成為他們每年冬天遙不可及的願望。Yahoo奇摩新聞 ・ 9 小時前
台中登山驚魂！現役裝甲兵八唐縱走失蹤 女友焦急報警搜救展開
江男服役於十軍團586旅裝甲兵，休假期間騎機車前往和平區松鶴端，沿八唐縱走路線進行登山活動，根據座標記錄，他21日上午7時26分開始登山，中午12時52分留下最後座標，下午4時33分登頂返程，並於晚上7時11分向女友表示僅剩1公里下山，但之後就失去聯絡，家屬焦急萬分，目前在...CTWANT ・ 20 小時前
台灣獨步全球？公民連署「8小工時」改5小時
台灣勞工面臨工時過長問題，近期有民眾在公共政策參與平台發起連署，提議修改《勞基法》將每日工作時間從8小時縮減為5小時。該提案建議若雇主無法配合，可將剩餘3小時改為「健康加班費」工時，讓勞工自由選擇參加。這項創新提案引發各界討論，勞團雖表示尊重，但質疑在現有經濟條件下是否有足夠利潤基礎支持。根據2024年統計，台灣總工時位居全球第5、亞洲第2，高於日韓，顯示台灣勞工工時確實偏長。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
驚！基隆獨居翁「綁鞭炮在身上」引爆重傷 急送醫搶救中
【緯來新聞網】基隆市調和街1間宮廟今（23日）上午傳出疑似自殘爆炸事件，消防人員在8時25分接獲通報緯來新聞網 ・ 22 小時前