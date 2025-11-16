恍神？特斯拉國道「左右偏移」 撞分隔島悚衝護欄
桃園市 / 綜合報導
國道1號桃園北上到林口路段，昨(15)日晚上10點多發生一起 特斯拉 自撞車禍，當時這輛車從內線車道往右開後又左右偏移，先撞上分隔島，最後再 暴 衝撞上出口旁的護欄才停下，警方初步研判這起車禍，駕駛疑似恍神分心才會自撞分隔島，但詳細肇事原因，仍有待警方調查釐清。
目擊駕駛說：「這在做什麼，你看這在做什麼(不知道)。」駕駛開在國道上就滿是疑問，因為他發現左前方的白色電動車，先往右邊車道開，再左右來回偏移，又從右往左邊車道，沒減速一直開，下一秒...。
目擊駕駛說：「撞了，撞了，呼。」電動車直接撞上左側分隔島，不只發出巨響，車子瞬間還冒出大量濃煙，但這輛車幾乎垂直轉向後，又...。目擊駕駛說：「喔，哇。」自撞後又一路往右直衝，最後撞上出口旁的護欄，翻轉了好幾圈，車才終於停下來，橫停在路邊的電動車，車頭毀損車身也被擦出刮痕。
這起自撞車禍，發生在15日晚上10點多，國道1號北向49公里南崁路段，其他駕駛也紛紛猜測自撞原因。電動車專家墨鏡哥說：「它(電動車)的設定是可以關閉的，然後它可以設定，如果偏移的話它會震動提醒，那另外一種提醒是，它會幫我們修正方向盤，它的車道偏離預警，它的規定是在，它的時速在64公里到145公里之間。」
其他駕駛也討論，車道偏離預警是否有起作用，但當事駕駛有沒有開自動駕駛或其他輔助功能，警方還在調查。國道公路警察局第一大隊分隊長陳安旭說：「一名男子駕駛小客車，疑似恍神，分心駕駛，導致車輛失控後肇事，該男子頭部擦挫傷，無生命危險，送林口長庚醫院就醫。」駕駛就醫後沒有大礙，經過警方調查，他的酒測值為0，至於詳細肇事原因有待進一步釐清。
