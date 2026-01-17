恍神一瞬釀大禍！水泥預拌車翻覆台61線 雙向車道全遭封堵

台61線水泥車恍神翻覆水泥灌滿雙向車道交通大亂警方急管制。（圖 ／翻攝畫面）

台61線快速道路17日下午發生一起驚險交通事故，1名64歲陳姓男子駕駛水泥預拌車，行經台61線北上29.7公里處時，疑似因一時恍神，車輛向右偏移，不慎撞上中央分隔島，隨後整輛車失控翻覆，造成大量水泥瞬間傾瀉而出，現場一片狼藉。

事故發生後，溢出的水泥不僅覆蓋北上車道，也波及南下內側車道，並占用部分外側車道，導致雙向交通幾乎全面受阻，車流一度回堵，警方與相關單位獲報後迅速趕抵現場，第一時間拉起封鎖線，實施交通管制並引導車輛改道，同時協助傷者送醫與事故排除作業。

陳姓駕駛在事故中受傷，但所幸意識清楚，經救護人員初步處置後送醫治療，並無生命危險，警方對其進行酒測，酒測值為0，已排除酒後駕車的可能性，至於是否因疲勞駕駛、操作不慎或其他機械因素導致事故，仍有待進一步調查釐清。

由於水泥凝固速度快，清理作業相當耗時，相關單位緊急調派機具進行鏟除與路面清洗，務求盡快恢復道路通行，警方也呼籲用路人，行經事故路段務必配合現場指揮，減速慢行並提醒大型車駕駛長時間行車應適度休息，避免因精神不濟而釀成憾事。

