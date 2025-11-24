恍神？ 75歲駕駛停紅燈突然暴衝 撞飛整排機車釀5傷

一輛小客車衝撞一群正在停等紅燈的機車，造成五人受傷，而75歲的陳姓駕駛，受到驚嚇。（圖／TVBS）

高雄市區的正義路跟鐵道街口，24號上午十點，發生一起嚴重車禍，一輛小客車衝撞一群正在停等紅燈的機車，造成五人受傷，而75歲的陳姓駕駛，受到驚嚇，衝過路口才停在路邊，雖然他沒有酒駕，但自稱突然恍神，才會發生意外。

這起車禍現場畫面相當驚人，原本靜止的小客車突然向前衝撞，將第一排的機車撞飛，有些機車被往兩邊推擠，有些則被追撞後噴飛數公尺遠。事故導致至少5名騎士受傷，其中3人被送醫治療，所幸都沒有生命危險。被撞的機車大多只有外部車殼和車燈損壞。事故發生時，附近民眾目睹整個過程，紛紛表示現場至少有三人受傷，撞了六七部機車，且出動了四輛救護車到場處理。

這起車禍現場畫面相當驚人，小客車突然向前衝撞，將第一排的機車撞飛，有些機車被往兩邊推擠，有些則被追撞後噴飛數公尺遠。（圖／TVBS）

苓雅警分局交通分隊長潘益正表示，初步分析事故原因為陳男駕駛操作不當，未注意車輛狀況，但詳細肇事原因及責任仍待交通大隊分析研判。雖然肇事的陳姓駕駛沒有酒駕情形，駕照也使用正常，但依照國內規定，75歲以上的駕駛每三年就必須換發駕照，並繳交體檢及認知功能測驗報告。此次事故後，陳姓駕駛在下次換照時必須加考實地路考，除非造成重大傷亡才會立即遭到吊扣駕照。

警方已針對這起事故開出闖紅燈罰單，最高罰款5400元，希望藉此警惕陳姓駕駛。（圖／TVBS）

警方已針對這起事故開出闖紅燈罰單，最高可罰款5400元，希望藉此警惕陳姓駕駛。這起事件也再次提醒大家，高齡駕駛應特別注意自身狀況，確保行車安全，避免類似意外再次發生。

