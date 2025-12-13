恍若置身童話世界！大溪月眉濕地落羽松變色 民眾打卡勿違停掃興

〔記者謝武雄／桃園報導〕大溪月眉人工濕地周邊種植了近370棵落羽松，每年12月下旬落羽松開始變色，紅黃交織的樹葉搭配藍天白雲倒映在水面上，彷彿置身童話世界，每年吸引大批民眾前來打卡取景，水務局也呼籲賞景的民眾園區勿違規停車，否則可處2500元以上、5萬元以下罰鍰。

水務局表示，因應落羽松季帶來的大量人潮及車潮，月湖路將增加交通指揮人員並協調警方進行交通管制，沿路擺放交通錐且將執行違停取締，並依「大漢溪綠水兩岸園區管理要點」，在園區內未經許可駕駛或違規停放車輛，可處2500元以上、5萬元以下罰鍰；自即日起至明年2月22日止，將管制遊覽車禁入月眉人工濕地、山豬湖生態親水園區，遊覽車駕駛須依現場指示停放月眉第1、2停車場，月湖路沿線禁止停放遊覽車、汽車及機車。

水務局長劉振宇也呼籲遊客盡量實施共乘制或多加利用大眾運輸前往，減少車輛進入，避免造成壅塞，另請民眾維持環境整潔，不亂丟垃圾，一同維護美麗生態與環境。

