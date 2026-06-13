恐付出代價？藍白強行通過「高虹安條款」他揪1疑點嘆：淒涼萬古

政治中心／巫旻璇報導

立法院昨（12）日三讀通過《公職人員選舉罷免法》第26條修正案，放寬獲緩刑及得易服社會勞動者的參選限制，引發政壇熱議。對此，新竹市議員曾資程發文質疑，外界關注的並非單純法條內容，而是修法時機與背景，令人聯想到是否有替特定政治人物排除參選障礙之嫌。曾資程指出，從新竹市長高虹安涉助理費案以來，相關爭議便持續延燒。高虹安歷經偵查、一審與二審審理後，遭改判偽造文書罪6個月，高檢署已提起上訴，目前仍由最高法院審理中；此外，資策會侵權訴訟及陳時奮教授誣告案等案件，也仍在司法程序進行中。曾資程進一步表示，相關案件審理期間，曾傳出高虹安與助理間有「可以搞定司法」的對話內容，引發外界對司法公信力的質疑。如今在司法程序尚未終結之際，立法院又通過放寬參選資格的修法，難免令人懷疑是否正在透過立法排除參選障礙。他直言，若先前「搞定司法」的傳聞已讓民眾感到不安，如今修法更令人擔憂是否出現「搞定立法」的政治操作，最後更以「弄權一時，淒涼萬古」作結，強調歷史終將留下評價。

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恐付出代價？藍白強行通過「高虹安條款」他揪1疑點嘆：弄權一時淒涼萬古

新竹市長高虹安。（圖／翻攝自高虹安Threads）





質疑修法時機 曾資程：是否替特定人排除障礙？

新竹市議員曾資程12日針對立法院三讀通過《公職人員選舉罷免法》第26條修正案，在臉書發文表達質疑。他認為，外界高度關注這次修法，並非單純因為法條內容，而是修法時機與背景，讓人聯想到是否有為特定政治人物排除參選障礙之嫌。曾資程指出，從新竹市長高虹安涉助理費案以來，相關司法爭議持續延燒。高虹安目前除助理費案仍在司法程序中，另有資策會侵權訴訟及教授陳時奮誣告案等案件尚未結案。他表示，尤其過去曾傳出與助理間涉及「可以搞定司法」的對話內容，更讓社會對司法公信力產生疑慮。

對於立法院此次修法，曾資程直言，當司法程序尚未完全終結之際，立法部門卻同步放寬參選資格，難免引發外界質疑，「當司法結果可能影響參選資格時，是否又透過立法來排除障礙？」他更批評，如果「搞定司法」的傳聞已讓人民感到不安，如今修法則令人擔憂是否出現「搞定立法」的政治操作。曾資程強調，民主政治最重要的核心價值在於公平與法治，「法律不應因人設事，更不應因個案而修改」，任何修法都應以公共利益及制度需求為出發點，而非替特定政治人物量身打造。

談及新竹市政發展，曾資程表示，新竹市長肩負科技重鎮治理重任，掌管龐大公共預算，市民對首長的期待理應高於一般政治人物。他認為，除了治理能力之外，「品德、誠信與守法精神更是基本門檻」。

曾資程進一步指出，近年高虹安深陷多起司法爭議，市民看到的往往是官司與法律攻防，而非交通、教育、產業及城市建設等市政議題。他認為，當首長將大量心力投入處理自身司法問題時，市政工作恐難以成為施政核心。最後，曾資程表示，期待未來的新竹市長候選人除了具備治理能力外，也應「沒有犯罪前科、沒有重大誠信爭議」，願意以最高標準接受市民檢驗。他並引用古語感嘆「弄權一時，淒涼萬古」，直言或許能得意一時，但歷史終究會留下評價。

高虹安：應回歸制度討論 勿過度政治化解讀

高虹安受訪時則表示，參政權是《憲法》保障的重要基本權利，若要加以限制，必須符合必要性與比例原則。她指出，各政黨近年都認為《選罷法》第26條在實務適用上，可能存在過度限制人民參政權的問題，因此陸續提出不同修法版本，才促成此次修法討論。高虹安呼籲外界以制度面角度看待修法，不要過度政治化解讀，應回歸法制與參政權保障的討論本質。









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