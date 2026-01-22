恐創憲政首例！總預算遭惡卡近5個月 阮昭雄：藍營縣市、台南皆受衝擊

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

立法院今（22）日下午針對國民黨、民眾黨團羅列115年度中央政府總預算案部分新興計畫預算38項總額為718億先行動支一案，召集朝野協商。行政院副秘書長阮昭雄表示，政院自去（2025）年8月29日把總預算案函送立法院，迄今已過去146天，依舊尚未付委審議，包含全為藍營立委的桃園市、花蓮選區的藍委傅崐萁、台東選區的藍委黃建賓，亦或是國民黨台南市長參選人謝龍介選區內的重大建設，恐面臨無法進行的窘境，如果再繼續下去，就已創下民主憲政首例，這是部分國人所不願意見到的。





今日下午1時45分，阮昭雄、衛福部長石崇良、國防部副部長徐斯儉、教育部政務次長張廖萬堅、經濟部政務次長何晉滄，前往立法院群賢樓9樓出席協商會議，並於會前接受媒體聯訪。

阮昭雄指出，行政院的立場就是希望立法院能儘速將115年度中央政府總預算案付委，這是非常堅定的；剛剛看到在野黨所提出的相關內容與項目，其實都是從總預算中所羅列出來的，意即若能付委，所提的相關項目跟內容也都可以動支了。

他喊話，如果盡快、早一天把總預算案審過的話，任何福國利民的政策就可以繼續執行，這是行政院一貫的立場；包含在野黨團所提出的TPASS等，其實都是從中央政府預算所出來的，也就是說如果通過的話，所有東西都可以「迎刃而解」。

阮昭雄回顧，行政院去年8月29日已依法定程序將總預算案送至立法院審議，迄今已146天過去，將近5個月，總預算還沒付委，這是非常特別的地方，也有點離譜，如果再繼續下去，就已創下民主憲政首例，這是部分國人所不願意見到的。

再者，阮昭雄論述，預算都是一個整體性與一貫性的，要如何審理，相信過去以來在民主社會當中我們已經有慣例也有制度；他同時溫情喊話，如果中央政府總預算不通過，有些地區的建設是無法執行的。

阮昭雄一一羅列，包含桃園鐵路無法地下化、花東地區雙軌無法進行，台南市鐵路地下化無法啟動；因此真的要拜託朝野立委將總預算案儘速付委，這才是「正辦」；而朝野立委非常關心的老農年金、國民年金的調高，也都因此無法進行，但這都是福國利民的政策，每項政策都不可以落後。

另，阮昭雄說，諸如衛福部藥物韌性、國防部保家衛國政策、教育部、經濟部優民措施等也會請相關部會進行說明，期望真的能把總預算案通過，而他也再次呼籲，立法院今日所提之動支清單，其實都已在政院編列的預算中，所以只要儘速付委通過，在野黨所提的案子，所有包括TPASS在內都可以執行了，期盼朝野能共同努力。





