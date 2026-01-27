恐創韓娛新高！車銀優疑逃稅200億 發聲明致歉：將配合調查

即時中心／林韋慈報導

韓國藝人車銀優近日捲入涉嫌逃漏稅爭議。外界指控他透過母親名下設立的法人結構，疑似利用多家空殼公司轉移避稅，甚至他在節目中推廣的鰻魚飯店都是父母為了避稅而開設的公司。此案金額高達200億韓元（約新台幣4.3億元）。目前正在服兵役的車銀優，昨（26）日也透過社群平台Instagram 發表道歉聲明，表示將全力配合調查，並向外界致上誠摯歉意。

根據《韓聯社》報導，車銀優近期收到韓國國稅廳通知，要求補繳超過200億韓元的所得稅。調查指出，他與母親共同設立的法人簽訂經紀服務合約，並適用稅率較低的法人稅，而非最高可達45%的個人所得稅，引發國稅廳質疑其稅務安排是否合法。

隨著事件持續延燒，車銀優於聲明中表示，這起風波讓他重新檢視自己是否以足夠謹慎、負責的態度履行納稅義務，「這段時間我不斷反省，也思考該如何開口，才能將歉意真誠地傳達給因我而受傷的人」。他坦言，曾擔心過於冗長的說明會被誤解為辯解，但仍認為親自出面說明並道歉，是身為公眾人物應盡的責任。

多家韓媒指出，國稅廳自2024年上半年起，針對車銀優近年龐大的演藝與代言收入展開高強度稅務調查，最終認定其部分所得疑似透過家族公司結構轉移，以規避高額個人所得稅。此次涉及的金額高達200億韓元，可能成為韓國演藝圈史上金額最高的逃漏稅案件。依韓國法規，若一年逃漏稅金額超過10億韓元，恐適用加重處罰條款，最重可判處5年以上有期徒刑，甚至無期徒刑。









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

