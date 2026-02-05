恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度

生活中心／施郁韻報導

下一波強冷空氣，2月上旬報到。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。

氣象署表示，8日至9日清晨強烈大陸冷氣團或寒流影響，各地天氣寒冷，9日白天起強烈大陸冷氣團或寒流稍減弱，各地仍偏冷；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，8日西半部山區亦有零星短暫雨。

林得恩在粉專「林老師氣象站」發文表示「下一波強冷空氣，2月上旬報到！」由各國數值模式模擬結果顯示，強冷空氣預計於7日至9日報到，前後延時3至3.5天。其中美國模式結束還延後至2月10日上午。

林得恩說，此波強冷空氣強度評估至少在強烈大陸冷氣團等級，最冷時段會落在8日至9日這段期間；美國的GFS及AIGFS模式甚至顯示8日當天，還有機會再升級為今年首波寒流。臺灣中部以北、基隆及宜花地區天氣降溫最為有感，其它地區氣溫也普遍下滑，沿海、空曠及近山區的清晨低溫還會再更低一些，低溫降至攝氏10度以下區域範圍持續擴大。

林得恩提到，此波強冷空氣先濕冷、後轉乾冷；尤其是在8日、9日之後環境水氣逐漸減少，西半部受輻射冷卻影響，沿海、空曠處清晨低溫還有機會下探攝氏6度以下，請多加留意安全防範，注意溫度變化趨勢。

